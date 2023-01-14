Yeni çağ başlıyor! Türkiye F-16'ların tahtını yıkacak: Resmen duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'daki programları kapsamında toplu açılış töreni ile Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nın ardından Fethiye ilçesine geçti.

Burada otobüs üzerinden vatandaşlara seslenen Erdoğan, Fethiye'nin kendilerinin gönlünde ayrı bir yerinin olduğunu ifade ederek, "Seri üretimine de başladıktan sonra bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak." diye konuştu.

TÜRKİYE F-16'LARIN TAHTINI YIKACAK

Göreve geldiklerinde savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 20 olduğunu anımsatan Erdoğan, şimdi ise bu oranın yüzde 80 olduğunu bildirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'mızı yapıyor muyuz? Ama hepsinden öte bir de şimdi bir başkasını yaptık. Nedir o? Kızılelma'mız da şu anda var mı? Seri üretimine de başladıktan sonra bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Bütün bunlarla beraber Yunan ne diyor şimdi? 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor?' Şu anda İzmir'den denemeler yapıldı ve oradan atılacak olan bir füze, bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki, 'Ey Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur.' Şu anda füzemizin menzili 565 kilometre. Yetmez, bunu şimdi 1000 kilometreye çıkaracağız."

Yerli otomobil Togg'un da yapıldığını hatırlatan Erdoğan, artık caddelerde yerli otomobilin görüleceğini söyledi.