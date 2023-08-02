Yeni F-16 hamlesi dünya basınında: Türkiye resmen başlattı

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi dünyanın da ilgisini çekiyor. ABD menşeili bir gazete, Türkiye'nin F-16 modernizasyon programı ÖZGÜR 2'yi resmen başlattığını ifade etti.

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. ABD menşeili savunma sanayii gazetesi The Defence Post, Türk savunma sanayiindeki F-16 geliştirme protokolünü ele aldı.

Türkiye'nin F-16 filosu için yerli yükseltme programının ikinci aşamasını resmen başlattığını duyuran gazete, "Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 Blok-30/40/50 jetleri Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen ÖZGÜR 2 programı kapsamında modernize edilecek" dedi.

Gazete, Türkiye'nin ÖZGÜR 2 ile Block-30'ları modernize etmeyi ve yapısal olarak iyileştirmeyi hedeflediğinin altını çizerek, "F-16 Blok 30/40/50 uçaklarının yapısal ve aviyonik modernizasyonlarının kapsamını artırmayı hedefliyor" açıklamasında bulundu.

Blok-30 yükseltmelerinin arasında ise minyatür bombalar, Gökdağan ve Bozdoğan füzeleri, bir mühimmat güdüm kiti ve yeni nesil radarın yer aldığından bahsedildi.