İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2023 Çarşamba / 16 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9584
  • EURO
    29,6596
  • ALTIN
    1689.84
  • BIST100
    7168.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Yeni F-16 hamlesi dünya basınında: Türkiye resmen başlattı
Savunma

Yeni F-16 hamlesi dünya basınında: Türkiye resmen başlattı

Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılı adımlar dünya basınında gündem olmaya devam ediyor. Son olarak ABD gazetesi, Türkiye'nin F-16 modernizasyon programı ÖZGÜR 2'yi analiz etti.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 07:57 - Güncelleme:
Yeni F-16 hamlesi dünya basınında: Türkiye resmen başlattı
ABONE OL

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi dünyanın da ilgisini çekiyor. ABD menşeili bir gazete, Türkiye'nin F-16 modernizasyon programı ÖZGÜR 2'yi resmen başlattığını ifade etti.

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. ABD menşeili savunma sanayii gazetesi The Defence Post, Türk savunma sanayiindeki F-16 geliştirme protokolünü ele aldı.

Türkiye'nin F-16 filosu için yerli yükseltme programının ikinci aşamasını resmen başlattığını duyuran gazete, "Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 Blok-30/40/50 jetleri Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen ÖZGÜR 2 programı kapsamında modernize edilecek" dedi.

Gazete, Türkiye'nin ÖZGÜR 2 ile Block-30'ları modernize etmeyi ve yapısal olarak iyileştirmeyi hedeflediğinin altını çizerek, "F-16 Blok 30/40/50 uçaklarının yapısal ve aviyonik modernizasyonlarının kapsamını artırmayı hedefliyor" açıklamasında bulundu.

Blok-30 yükseltmelerinin arasında ise minyatür bombalar, Gökdağan ve Bozdoğan füzeleri, bir mühimmat güdüm kiti ve yeni nesil radarın yer aldığından bahsedildi.

  • ÖZGÜR 2
  • F-16
  • savunma sanayii

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.