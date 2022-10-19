Yeni hedef belirlendi! Değeri tam 5 milyar dolar

ANİ News'in haberine göre, Rane, Hint-Rus ortak girişiminin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

BrahMos Aerospac, 375 milyon dolar değerindeki ilk ihracatını bu yıl Filipinlere yaparken girişimin direktörü Rane, 2025 itibarıyla 5 milyar dolarlık füze satış hedefinde olduklarını belirtti.

Rane, Endonezya, Malezya ve Vietnam dahil bazı ülkelerle nükleer kapasiteli güdümlü BrahMos süpersonik füze satışına dair görüşmelerin de sürdüğünü kaydetti.

Girişimin yeni nesil füzelerinin ilk denemesinin 2024'ün ortalarında gerçekleşmesinin planlandığına işaret eden Rane, yeni nesil füze türünün mevcut nükleer füzelerin yarısı kadar ağırlığa sahip olduğunu, dolayısıyla uçakların da daha fazla nükleer füze taşıyabileceğini ifade etti.

Rane, BrahMos Aerospace girişiminin mevcut füzelerin üretiminde yüzde 68 yerli kapasiteye ulaştığına, yüzde 100'e ulaşmayı umduklarına ancak şirketin ürünlerinin Rusya ile ortaklaşa satılmaya devam edileceğine dikkati çekti.

Savunmada büyük ölçüde Rus savunma sanayisi ürünlerine bağımlı olan Hindistan, Narendra Modi önderliğinde "Hindistan'da üret" kampanyasıyla savunma sanayisinde millileşme hamlesi başlattı.

BrahMos Aerospace ortak girişimi de Hindistan'ın savunma sanayisindeki yerli girişimlerin başını çekerken, girişimin yüzde 50,5'i Hindistan'a, yüzde 49,5'i ise Rusya'ya ait.

Hindistan ile Rusya arasında bir ortak girişim olan BrahMos Aerospace ile iki ülke, farklı füze çeşitleri üretmeyi planlıyor.

- HİNDİSTAN-RUSYA SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ



Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana yakın ilişki içinde bulunduğu Hindistan'ın savunma sanayisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını temin ederek Yeni Delhi yönetiminin önde gelen savunma tedarikçisi oldu.

Rusya, Hindistan ile savunma iş birliklerini ortak girişimlerle güçlendirirken S-400 füze sistemlerini de 15 Eylül'de teslim etmişti.

ABD ise Rusya ile Hindistan arasındaki S-400 tedarikine rağmen ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası'nı (CAATSA) devreye almamıştı.

Hindistan'ın Rusya ile 2019'da yaptığı ve 2025'te teslim edilmesi planlanan 3 milyar dolarlık Akula tipi denizaltı anlaşması da bulunuyor.