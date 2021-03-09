Yeni Nesil Savaş Uçağı programında anlaşmazlık! Avrupalı ortaklar ayrılacak mı?

star.com.tr 09 Mart 2021 Salı 17:02 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 17:02

Dassault Aviation CEO'su Eric Trappier, Fransa'nın Rafales, Almanya'nın Typhoons ve İspanya'nın EF-18 Hornet'lerinin yerini alacak olan üç uluslu Yeni Nesil Avcı Uçağı'na (NGF) programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Trappier, programda '1B' olarak adlandırdıkları bir sonraki aşamada sorun yaşandığını kabul etti.

Programın bu aşamasında, İspanya ve diğer tedarikçileri, programa dahil ediliyordu. İspanya'nın endüstrisini dahil etme yetkisi, Dassault ile Airbus arasındaki iş payının 50/50 bölünmek yerine üç parçaya bölündüğü anlamına geliyor ve Airbus, Almanya ve İspanya'yı temsil ettiği için iş payının yüzde 66'sına sahip.

Trappier, "Bunu kabul ettim, ancak stratejik işler de dahil olmak üzere, tüm paketlerdeki işi paylaşmak programı daha karmaşık hale getirdi." dedi.

NGF Savaş uçağı programı, insanlı uçağa eşlik eden, bir ağa bağlı dronları ve tüm unsurları bir araya getiren bir savaş bulutu mimarisini öngören, 'Future Combat Air System (Geleceğin Hava Muharebesi Sistemi) çalışmalarının bir parçası olarak başlatıldı.

Trappier, 'Üç ülke için makul bir maliyetle altıncı nesil bir uçak geliştirmenin "verimli" bir yolu olan bu programa, hala inanıyoruz. Bununla birlikte, sorumlu herhangi bir üst düzey yönetici Plan A'nın işe yaraması için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır, ancak her zaman bir Plan B'si vardır." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu durumda, Fransa'nın B Planı, bu programda tek başına ilerlemek gibi görünüyor. Teknoloji açısından Dassault, tek başına nasıl uçak yapılacağını biliyor. Safran, savaş uçakları için motor yapmayı biliyor. Thales elektronik ve MBDA füzeleri hakkında bilgi sahibi. Bu nedenle Fransız endüstrisi gerekli tüm bilgi birikimine sahip.'

ORTAKLAR SORUMLULUK ALMIYOR

Dassault'un 2020 mali yılı verilerini açıklamak için sanal bir basın toplantısında konuşan Trappier, şu anda ortakların Dassault, Airbus Almanya ve Airbus İspanya arasındaki[endüstriyel]iş paketlerinin üçte bir payına karşı olduklarını, ortak çalışma paketlerinde kimsenin sorumluluk almadığını söyledi.

Trappier, bu sorunlara bir örnek olarak uçuş kontrolü stratejik çalışma paketini gösterdi.

"Patron yok, ancak bu programın ana sorumlusu biziz ve bu nedenle hükümetimize karşı sorumluyuz. Dassault, sorumluluğumuzu yerine getirmek için farklı kollara sahip olmalı."

Fikri mülkiyet konusuna da değinen Trappier, 'Fikri mülkiyetin sahibi, kalan üreticidir ve 70 yıllık deneyime sahibiz. Fikri mülkiyetimizi başkalarına vermeye kimse zorlayamaz." dedi.

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