'Yeni Nesil Savaşçı' programında işler iyice karıştı! 'B Planı göremiyoruz'

star.com.tr 19 Mart 2021 Cuma 12:27 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 12:27

Airbus Strateji, Birleşmeler ve Halkla İlişkiler Başkanı Antoine Bouvier ve havacılık devinin savunma bölümünün CEO'su Dirk Hoke, Fransız Senatosu'nun Dışişleri Komitesine brifing verdi.



Airbus ve Dassault, iş paylarının ortak ülkeler Fransa, Almanya ve İspanya arasında eşit olarak paylaştırılmasını kapsayan ve Faz 1B olarak adlandırılan proje aşamasını bu yaz başlatmayı planlamışlardı. Ancak, bazı prosedürler ve sektör sırlarının paylaşılması konusundaki yeni anlaşmazlıklar, programın geleceğini tehlikeye attı.

İki Airbus yöneticisi, programın başarısını daha geniş bir bağımsız Avrupa vizyonuna bağlamaya çalıştı ve Dassault'un CEO'sunun bir hafta önce aynı komite önünde yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, "B Planı yok" açıklamasına bulundular.

Dassault CEO'su Trappier, İspanya'nın dahil edilmesinin ardından iş bölümünün bölüşümünde sıkıntı çıktığını, Airbus'ın İspanya ve Almanya'da da kökleri olduğu göz önüne alındığında, Airbus'ın fazla baskın ortak olma yolunda ilerlediğini söylemişti.

Trappier, "Bunu kabul ettim, ancak stratejik işler de dahil olmak üzere, tüm paketlerdeki işi paylaşmak programı daha karmaşık hale getirdi. Üç ülke için makul bir maliyetle altıncı nesil bir uçak geliştirmenin "verimli" bir yolu olan bu programa, hala inanıyoruz. Bununla birlikte, sorumlu herhangi bir üst düzey yönetici A Planının işe yaraması için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır, ancak her zaman bir B Planı vardır.' açıklamasında bulunmuştu.

Trappier, Fransa'nın B Planının, bu programda tek başına ilerlemek olduğunu söylede.

Bouvier, Airbus ekip düzenlemelerinin Thales ve MBDA gibi diğer Fransız endüstrisi liderlerini kapsadığını belirterek, Dassault'un 'baskın taraf' iddiasını çürütmeye çalıştı. Airbus'ın, programa sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten Bouvier, programın 'fazla Alman eğilimli' olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Bouvier'e göre her iki taraftaki önyargılı... Bazı Almanlar Fransızların Alman parasıyla bir Fransız uçağı yapmak istediğini düşünürken, bazı Fransızlar Almanların ticari sırları çalmak ve kendilerine ait bir silah yapmak istediklerini düşünüyor.

Paris'teki yüz yüze komite toplantısında Fransızca konuşan Hoke, Airbus'ın Dassault'a altı stratejik iş paketinden dördünü elinde tutması için yeni bir teklifte bulunduğunu söyledi. Buna ek olarak, kritik alanlarda şirketlerin benzersiz bilgi birikimini korumak için Faz 1B'nin sözleşme dili hakkında görüşmeler devam ediyor.

Hoke açıklamasında, "Bunu söylemek yapmaktan daha kolay.' ifadesini kullandı.

Hoke, anlaşma yollarının Almanya seçim dönemine sarkması halinde, yeni bir çıkmaza girilebileceği konusunda da uyarılarda bulundu.

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