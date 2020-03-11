İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1417
  • EURO
    6,952
  • ALTIN
    326.845
  • BIST100
    102098
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Yeni nesil uzun menzilli hassas saldırı füzesini test ettiler
Savunma

Yeni nesil uzun menzilli hassas saldırı füzesini test ettiler

Lockheed Martin, ABD Ordusu'nun yeni nesil uzun menzilli hassas saldırı füzesi PrSM'nin ikinci testini yaptığını açıkladı.

11 Mart 2020 Çarşamba 10:42 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 10:42
ABONE OL

Beşinci nesil savaş uçağı F-35'in ana yüklenicisi olan ABD merkezli savunma ve havacılık şirketi Lockheed Martin'in, yeni nesil uzun menzilli hassas saldırı füzesi olan Precision Strike Missile'in (PrSM) ikinci testini yaptığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Lockheed Martin, Ordu'nun White Sands Missile Range, NM'deki Precision Strike Missile (PrSM) programı için tasarlanan yeni nesil uzun menzilli füzesini başarıyla test etti. Füze tüm hedeflere Aralık ayındaki ilk uçuşunun ardından kusursuz bir ikinci performansla ulaşıldı.” denildi.

Şirket, PrSM'nin Yüksek Mobilite Topçu Roket Sistemi (HIMARS) fırlatıcısından ateşlendiği ve hedef bölgeye yaklaşık 180 kilometrelik nominal bir yörünge uçtuğunu söyledi.

Test hedeflerinin, füzenin uçuş yörüngesini, fırlatmadan savaş başlığı etkinliğine kadar menzil ve doğruluğun yanı sıra savaş başlığı ölümcüllüğü, HIMARS fırlatıcı entegrasyonu ve genel füze performansını da içerdiği bildirildi.

star.com.tr

Dağların aslanları!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama
İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar
ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar

ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar

İP'ten istifa edecekler
İP'ten istifa edecekler

İP'ten istifa edecekler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.