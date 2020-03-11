Yeni nesil uzun menzilli hassas saldırı füzesini test ettiler

11 Mart 2020 Çarşamba 10:42 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 10:42

Beşinci nesil savaş uçağı F-35'in ana yüklenicisi olan ABD merkezli savunma ve havacılık şirketi Lockheed Martin'in, yeni nesil uzun menzilli hassas saldırı füzesi olan Precision Strike Missile'in (PrSM) ikinci testini yaptığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Lockheed Martin, Ordu'nun White Sands Missile Range, NM'deki Precision Strike Missile (PrSM) programı için tasarlanan yeni nesil uzun menzilli füzesini başarıyla test etti. Füze tüm hedeflere Aralık ayındaki ilk uçuşunun ardından kusursuz bir ikinci performansla ulaşıldı.” denildi.

Şirket, PrSM'nin Yüksek Mobilite Topçu Roket Sistemi (HIMARS) fırlatıcısından ateşlendiği ve hedef bölgeye yaklaşık 180 kilometrelik nominal bir yörünge uçtuğunu söyledi.

Test hedeflerinin, füzenin uçuş yörüngesini, fırlatmadan savaş başlığı etkinliğine kadar menzil ve doğruluğun yanı sıra savaş başlığı ölümcüllüğü, HIMARS fırlatıcı entegrasyonu ve genel füze performansını da içerdiği bildirildi.

star.com.tr

