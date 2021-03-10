Yeni robot savaşçılar hava muharebesinde yeni bir çığır açacak

star.com.tr 10 Mart 2021 Çarşamba 12:22 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 12:25

Kelley Aerospace, geçtiğimiz hafta süpersonik Arrow insansız savaş uçağını tanıttı. İnsanlı jetlerle birlikte uçacak hava aracı, gizli ve otonom bir uçak. Arrow, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından tanıtılan ve "Loyal Wingman" olarak bilinen yeni yüksek performanslı savaş uçağı ailesinin n en sonuncusu.



Arrow, MQ-9 Reaper gibi mevcut İnsansız Hava Araçlarının (İHA) aksine, yerden kontrol edilmek yerine, kendi kendine uçan robotik bir hava aracı.

Arrow, şık tasarımı ve karbon fiber kaplamaya sahip. Bu kaplama sayesinde radar ve kızılötesi minimum iz bırakacağı iddia ediliyor. Arrow, 16 tonluk maksimum kalkış ağırlığı ile, insanlı F-35 Lightning II'nin yaklaşık yarısı ağırlığında ve üretici, uçak başına maliyetin sadece 9 milyon ila 16 milyon dolar arasında olduğunu söylüyor.

ŞİMDİDEN 100'DEN FAZLA SİPARİŞ ALINDI

Kelley Aerospace, bu yılın ilk yarısında uçuş testinden geçecek olan Arrow için, şimdiden 100'den fazla ön sipariş aldığını söyledi.

Arrow projesi, bu alandaki birkaç benzer programın yanında yerini alıyor. Ancak, süpersonik uçuş ve gizlilik bu insansız aracı ön plana çıkaran özelliklerden bazıları.

Avustralya'da, Boeing'in Airpower Teaming System kuruluşunun 'Loyal Wingman'i, ilk uçuşunu geçen hafta Woomera'da gerçekleştirdi. Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri, drone başına yaklaşık 20 milyon dolarla yaklaşık 6 adet sipariş verdi.

ABD'de Hava Kuvvetleri, Kratos tarafından üretilen 'Loyal Wingman' olan XQ-58A Valkyrie ile ilerliyor. Bu, sadece 3 milyon dolarlık bir fiyat hedefi olan daha küçük bir uçak, ancak yine de 450 kg kadar füze veya bomba ile 600 milden fazla uçuyor.

BENZER PROGRAMLAR HER YERDE

Bu benzer programlarda odak noktası, insansız savaşçıların insanlı avcı uçaklarıyla birlikte operasyona çıkmasıdır.

Aralık ayında bir Valkyrie, F-22 ve F-35 jetleriyle yakın bir düzende uçtu.

Forbes'tan David Hambling'e göre, Loyal Wingman programında en kritik mesele şu: hem yanlarında uçan pilotlar hem de onları harekete geçiren komutanlar için tamamen güvenilir olmaları gerekiyor.

Bu güveni oluşturmak, teknik sorunların üstesinden gelmekten daha zor olabilir. Tarihsel olarak, ABD komutanları insansız uçaklara güvenmediler veya onları sevemediler ve hatta başarılı drone programları bile sıklıkla iptal edildi.

Bu alanda çalışma yapan diğer ülkelerden Rusya'nın Grom versiyonu hala konsept aşamasında görünüyor. Benzer şekilde devlete ait Hindustan Aeronautics Limited (HAL) şirketi de Bangalore'daki Combat Air Teaming System (CATS) Aero India 2021 sergisini mockup formunda sergiledi.

CATS Warrior da dahili olarak iki füze ve sofistike bir AESA radarı olacak. Bu arada, Birleşik Krallık RAF, 2023'te uçacak olan, otonom Loyal Wingman olarak tanımlanan kendi hafif, uygun fiyatlı yeni savaş uçağını geliştirmek için bir sözleşme imzaladı.

2019'da Çin, bir hedef uçağı veya Loyal Wingman olarak hareket edebilen LJ-1 uçağını sergiledi. Benzer şekilde bir jet avcı hava aracı geliştirdiği de belirtiliyor. Çin projesinin nasıl ilerlediğine dair çok az açıklama ve bilgi var.

Loyal Wingman programları, savaş uçağı programları ile kıyaslandığında aşırı hızda ilerliyor. Valkyrie ilk 2019 yılında uçtu sadece iki buçuk yıl içinde ilk sözleşme yapıldı. Boeing'in ATS'si, 2019'daki mockup formundan, orjianl formuna geçti.

RAF, benzer şekilde, sözleşmenin imzalanması ile uçağın ilk uçuşu arasında iki yıl olacağını planlıyor.

YENİ HAVA MUHAREBESİNİ ŞEKİLLENDİRECEKLER

Türkiye, ABD, Çin'in son dönemdeki İHA yatırımları, tüm dünya tarafından takip ediliyor. Özellikle Türkiye'nin operasyonel başarısı, tüm dünyanın İHA teknolojisine daha fazla ağırlık vermesine yol açtı.

Bir sonraki aşama olan insansız savaş uçakları ile hava muharebesinin yeni bir boyuta geçmesi bekleniyor.

Yapay zeka ile donatılmış sistemler, aynı anda birden fazla rakibi takip etme yeteneği olan ve risk veya yorgunluk, panik veya aşırı güven olmadan havada mücadele edecek. Bir yapay zeka, geçen yıl DARPA tarafından yürütülen simülasyonlarda bir insan pilotu 5-0 geride bıraktı ve hala gelişiyor...

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