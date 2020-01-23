Yeni savaş stratejisi: ABD aynı anda 2 süper güçle nasıl savaşabilir?

star.com.tr 23.01.2020 10:09 - Güncelleme: 23.01.2020 10:13

'Hava Kuvvetlerinin Gelecekteki Hava Kuvvetleri Savaşı İçin Beş Öncelik' başlığıyla dün yayımlanan bir raporda CSBA, Hava Kuvvetleri'nin 2035 yılına kadar mevcut durumundan sıyrılması için bir yol haritası çiziyor.

CSBA'ya göre sıkıştırılan bütçe; azalan güç kapasitesi ve yaşlanan filolara neden oluyor.

DEĞİŞEN STRATEJİ: AYNI ANDA İKİ RAKİPLE SAVAŞ

2018 Ulusal Savunma Stratejisi (NDS) için Kongre tarafından görevlendirilen CSBA, bir rakiple olası bir karşılaşmada ABD'nin nasıl üstünlük kurabileceğine odaklanmıştı.

Ancak CSBA şimdi, Hava Kuvvetleri'nin sadece bir rakip güçle değil, aynı anda iki rakip güçle çatışabilecek karma bir insanlı / insansız uçak filosu ve destekleyici altyapı oluşturması gerektiğini savunuyor.

Raporda, bunun için yapılacak çalışmaların daha fazla para ve insana ihtiyaç duyulacağı kabul edilirken, maliyet tahminleri sunuluyor.

KAYNAKLAR ARTIRILMAZSA TEHDİTLERE KARŞI KOYMANIN YOLU YOK

Çalışmanın üç yazarından biri olan Mark Gunzinger, yapılacak yeniliklerin maliyeti ile ilgili, Kongre'ye zorunlu olarak Ulusal Savunma Stratejisi Komisyonu'nun 2018 raporunda Hava Kuvvetleri bütçesinde yıllık yüzde 3 ila 5 oranında genel bir artış önerildiğini, bunun da yaklaşık 8 milyar dolarlık bir artışa tekabül ettiğini söyledi.

Bunun kabul görme şansının çok zayıf olduğunu belirten Gunzinger, ancak Hava Kuvvetleri'nin kaynakları artırılmadan 21. yüzyıl tehditlerine karşı koymanın hiç bir yolu olmadığını vurguladı.

CSBA'nın genel merkezindeki toplantıda konuşan Gunziner, Hava Kuvvetlerinin yaşlanan mevcut filosunun zorluklardan dolayı emekli olamayacağını söyledi.

CSBA'ya göre Hava Kuvvetleri'nin igeçmişteki bütçe kesintileri nedeniyle, avcı ve bombardıman uçak filolarındaki yenilenme, devamlılık gösteremedi.

ÇİN VE RUSYA'NIN SALDIRISI AYNI ANDA BERTARAF EDİLEBİLMELİ

CSBA, Çin ve Rusya'nın aynı anda büyük çaplı bir saldırısını bertaraf edilmesi için Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Savaş Birimi'nin (CAF), yeniden yapılandırması gerektiğini belirtiyor.

CSBA'ya göre, Hava Kuvvetleri'nin uçak filosu büyük güçlerden biriyle savaşırken ikinci büyük bir gücün durumu fırsat bilerek saldırmasına karşı, CAF'ın yeniden şekillendirilmesi gerekiyor.

Ayrtıca nüfuz ve saldırı gücünün artırılması kapsamında, CAF'a daha gelişmiş gizli uçaklar gibi iyileştirmeler için fon sağlanması gerekiyor.

Gunzinger fonlama için, 'yeni nesil gizlilik gelecekteki savaşların bedeli' değerlendirmesinde bulunuyor.

Gunzinger'e göre, Hav Kuvvetleri'ne büyük ölçekli füze saldırılarına karşı, daha yüksek kapasiteli hava üssü savunmalarının oluşturulması gerekiyor.

İNSANSIZ HAVA PLATFORMLARININ ÖNEMİ

Rapora göre, Hava Kuvvetleri üst düzey savaş operasyonlarını destekleme, ülke savunmasını sürdürme ve 2018 Ulusal Savunma Stratejisinin diğer gereksinimlerini aynı anda karşılama kapasitesinden yoksun.

Bu kapasite yetersizliği, CAF'ın yetenekleri geliştirilmezse büyük olasılıkla 2030'lara kadar devam edecek. Bu eksikliğin neden olduğu riski azaltmak için, Hava Kuvvetleri MQ-9 Reapers'ın yanı sıra düşük maliyetli diğer sistemler de dahil mevcut ve gelecekteki İHA'ları kullanmak için yeni konseptler geliştirmelidir.

Gunzinger, düşük maliyetli İHA örneklerinin Savunma Gelişmiştirme Araştırma Projeleri Ajansı'nın (DARPA) Gremlins (sürü İHA projesi) projesini örnek gösteriyor.

HİPERSONİK SİLAHLAR VE GELİŞMİŞ MOTORLAR

Raporda, Hava Kuvvetleri için yeni teknolojik silah çalışmalarının hızlandırılması gerektiği belirtilirken, 'Bunlar arasında yeni nesil hipersonik silahlar, silah başına birden fazla hedefe saldırabilen karşı elektronik yüksek güçlü taşıma yüklerine sahip seyir füzeleri, CAF uçaklarının menzilini ve görev dayanıklılığını artıracak gelişmiş motorlar.' örnekleri veriliyor.

Rapora göre, bu alandaki çalışmalar, gelecekteki operasyonlarda Hava Kuvvetleri'nin gücünü, etkinliğini ve esnekliğini artıracak.