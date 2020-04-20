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Savunma

ASELSAN'dan Orta Asya hamlesi: SARP DUAL için yeni sözleşme

ASELSAN, Kazakistan ile SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 10:00 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 10:28
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Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN'ın, çeşitli kara ve deniz platformlarında kullanılabilen farklı konfigürasyon ve kalibrelerde geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemleri 20 farklı ülkenin envanterinde yer alıyor.

ASELSAN ve Kazakistan'daki iştiraki Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan'ın askeri ve sivil alanlardaki ihtiyaçlarının azami düzeyde karşılanması amacıyla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda ASELSAN, Kazakistan'ın ihtiyacı kapsamında SARP DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ne yönelik yeni bir sözleşme imzaladı.

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