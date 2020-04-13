Yeni T-90M tankları Rus ordusunda göreve başladı

13 Nisan 2020 Pazartesi 18:57 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 18:57

Batı Askeri Bölgesi'nin açıklamasında sözlerine yer verilen Rusya Birinci Muhafız Tank Ordusu Komutanı Tümgeneral Sergey Kisel, T-90M Prorıv tanklarının Rusya'nın 5 bölgesini kapsayan Batı Askeri Bölgesi'na bağlı Birinci Muhafız Tank Ordusu'na teslimatının bu ay gerçekleştirildiğini belirtti.

Tasarım çalışmaları 1980'li yılların sonuna dek uzanan T-90'lar, 1994'ten bu yana seri üretim hattında ve çok sayıda kullanıcı envanterinde görev yapıyor.

Proryv'lerde seri üretim standardından farklı olarak yeni bir kule ve daha güçlü bir motor tercih edildi. Gündüz ve gece her ortam koşulunda görev yapabilen platform, çok kanallı nişangah ve T-14 Armata tanklarıyla birlikte kullanım ve bölgedeki diğer araçlarla veri paylaşımına olanak sağlayan bilgi dağıtım sistemine sahip.

Tankların yüzeyleri, T-14 Armata'larda da kullanılan kaydırmaz kaplamalarla donatıldı. Relikt reaktif zırh sistemi ile beka kabiliyeti artırılan platformlar, T-14'lerde de kullanılan 2A82-1M topuyla donatıldı.

Bin 130 BG'lik V-92S2F turboşarjli dizel motorun entegre edildiği platformların hareket kabiliyeti de artırıldı.