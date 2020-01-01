Yeni yıl mesajında 'Yeni nükleer stratejik silah' detayı

01.01.2020 13:09 - Güncelleme: 01.01.2020 13:09

Kim Jong-un başkent Pyongyang'da İşçi Partisi'nin merkez komitesi toplantısında ülkesinin yeni yıldaki hedeflerini içeren konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri'ni Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlar yaparak “gangster benzeri hareketler” yapmak ve “düşmanca bir politika” sürdürmekle suçladı.



Washington öncülüğündeki yaptırımlara karşı yeni yılda askeri ve diplomatik karşı adımlar atacağı mesajını veren Kim Jong-un, nükleer programları daha da geliştirmeyi ve yakın gelecekte “yeni bir stratejik silah” uygulamaya koymayı planladıklarını açıkladı.

Kim, "Dünya Kuzey Kore'nin sahip olduğu yeni bir stratejik silaha tanık olacak. “ABD'den gelen nükleer tehditleri geri çevirebilen ve uzun vadeli güvenliğimizi garanti altına alabilen güçlü nükleer caydırıcı gücümüzü sürekli olarak tetikleyeceğiz.” ifadelerini kullandı

Kim Jong-un yeni yılda, "ülkenin egemenliğini ve güvenliğini korumak üzere siyasi, askeri ve diplomatik karşı adımların atılacağı" mesajını verdi.

Kim Jong-un konuşmasının devamında, "Oyalamaya devam ederseler çaresizce acı çekecekler." dedi.

Kuzey Kore ile ABD arasında davam eden ve Ekim ayında kesilen görüşmelerin ardından Kuzey Kore, ABD'ye yıl sonuna kadar süre tanımış, ABD'nin yaptırımlar konusunda ısrarcı olması halinde yeni bir yol arayışına gireceğini açıklamıştı.

Kuzey Kore daha önce tüm Amerika kıtasına ulaşabilen füzeler ateşlemiş ve altı nükleer test gerçekleştirmişti.

NOEL HEDİYESİ

Kuzey Kore, aralık ayı başında Trump yönetimini nükleer müzakere görüşmelerinde artık zamanın tükenmekte olduğunu ve Pyongyang'dan hangi "Noel hediyesini" istediklerini seçebileceklerini söyleyerek tehdit etmişti. Açıklama sonrası ADB, Kuzey Kore'nin füze hareketlerini yakın takibe almıştı.

Ülkede yeni yılın kutlanmasını yasaklayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Noel arifesinde yaptığı açıklamada, halkın Hz. İsa'ya değil Hristiyanların kutladığı Noel bayramı arefesinde doğan babaannesine tapınmalarının daha uygun olacağını söylemişti.

ABD BAŞKANI TRUMP Tİ'YE ALDI

Başkan Trump, Kim'in sözlerine, ABD'nin bu hediyeye 'başarılı bir şekilde karşı koyacağını' belki de bunun 'güzel bir hediye' olacağını söyleyerek yanıt verdi.

"Ne olacağını göreceğiz." diyen Başkan Trump, Mar-a-Lago tatil köyünde gazetecilere verdiği demeçte, "Sürprizin ne olduğunu göreceğiz ve bununla başarılı bir şekilde başa çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

JAPONYA'DA YANLIŞ 'NOEL HEDİYESİ' ALARMI?

Kuzey Kore'nin açıklaması, bölgedeki ABD müttefiki Japonya'yı da korkuttu. Geçtiğimiz günlerde Japon kamusal yayın kurumu NHK, Kuzey Kore füzesi atıldığına dair tüm ülkeyi yanlışlıkla alarma geçirdi.

Ancak daha sonra NHK, 'Kuzey Kore'nin attığı füzenin Japonya takım adalarının doğusuna düştüğüne' dair alarmın gerçek olmadığı, medya eğitimi verilirken yanlışlıkla yayımlandığını duyurarak özür diledi.