Yerli Pasif Radar Sistemleri (PARS) duyurusu yayımlandı

01 Mayıs 2020 Cuma 19:36 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 19:36

BİD içeriği ve şartlarıyla ilgili olarak SSB’den yapılan açıklamada, “Pasif Radar Sistemleri Tedariki Projesi (Pasif Radar ve Elektro Optik Sistemleri hakkında) Bilgi İstek Dokümanı Duyurusu ilanıdır. Radar, Elektronik Harp ve Elektro Optik Sistemlerinde kabiliyeti olan ayrıca Milli Gizli veya NATO Gizli gizlilik dereceli tesis güvenlik belgesine sahip firmalarımızın dikkatine sunulur.” ifadelerine yer verildi.

Pasif Radar Sistemleri

Aktif radar sistemlerinden farklı olarak herhangi bir yayın yapmayan pasif radar sistemleri, yayın halinde olan hedef platformların sinyallerini algılamaktadırlar. Bu sebepten ötürü herhangi bir vericiye sahip olmayan pasif radar sistemleri, sadece alıcılar ile donatılmışlardır. Pasif radar sistemlerinde bulunan alıcı antenler vasıtasıyla yakalanan hedef platforma ait sinyaller, işlenir ve bu sayede hedefin tespiti ile takibi sağlanır.

Pasif radar sistemlerinin aktif radar sistemlerine kıyasla en büyük avantajı, vericiye sahip olmadıkları yani yayın yapmadıkları için yerlerinin düşman radar operatörlerince tespit edilemeyecek olmasıdır.

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