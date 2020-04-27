27 Nisan 2020 Pazartesi 18:06 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 18:13

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD), 2019 yılına ait Türk savunma ve havacılık sanayii verilerini açıkladı.

SaSaD tarafından paylaşılan rapora göre Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen satışlar 10 milyar 884 milyon 81 bin 347 dolar, ihracat 3 milyar 68 milyon 519 bin 809 dolar, ithalat 3 milyar 88 milyon 465 bin 821 dolar ve Ar-Ge harcamaları 1 milyar 672 milyon 52 bin 468 dolar oldu. Sektörün 2019 yılındaki toplam istihdamı ise 73 bin 771 bir kişi olarak kaydedildi.

Ciro ve İhracat

Türk savunma ve havacılık sanayii sektörünün 2019 yılı toplam cirosu, 2018 yılına göre %19.50 oranında artış ile 10 milyar 884 milyon dolar mertebesine ulaştı. Kişi başı ciro ise istihdam sayısının bir önceki yıla göre 6.532 kişi artarak 73 bin 771 kişi olmasına rağmen, %13.23 oranında artış göstererek 147 bin 539 dolar oldu.

Bir önceki yıl 2 milyar 188 milyon dolar mertebesinde olan Türk savunma sanayii ihracatı ise 2019 yılında %40.21 oranında artış göstererek 3 milyar 68 milyon dolara ulaştı ve bu yıl da tüm yılların rekoru kırıldı.

Hatırlanacağı üzere Türkiye, Pakistan’a dört adetlik MİLGEM ADA (PN: “Jinnah”) Sınıfı Korvet ihracatı için çalışmalara başlamış ve ana yüklenici ASFAT A.Ş., bir milyar dolardan fazla değere sahip anlaşma kapsamında Türk alt yüklenici firmalar ile 2019 yılında çeşitli sözleşmeler imzalamıştı.

İthalat

Firmalar tarafından SaSaD’a aktarılan verilere göre sektörün 2019 yılı ithalatı, bir önceki yıla %26.11 artış göstererek 3 milyar 88 milyon dolar mertebesine ulaştı. Bu verilere göre 2018 yılında ithalat ile ihracat arasındaki fark 260.4 milyon dolarken, bu yıl 19.9 milyon dolara gerilediği ve makasın oldukça kapandığı görülüyor.

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