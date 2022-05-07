Yerli savunma sanayiinde tam gaz ileri! Çok sayıda SAR 9 METE teslim edildi

Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında Sarsılmaz ve Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen METE tabancalarının güvenlik güçlerine teslimatları devam ediyor.

Sosyal medya hesabından METE tabancasının görüntülerini paylaşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerine çok sayıda METE tabancası teslim edildiğini açıkladı.

Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik."

SAR 9 METE TABANCA

Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında Sarsılmaz ve Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen SAR 9 METE, yeni nesil hafif polimer gövdesiye, yalnızca 750 gram ağırlığa sahip.

Namlu ve kapağı alaşımlı dövme çelikten üretilen tabanca, üç farklı ölçüde değiştirilebilir kabza ve sırtlık seçeneği sunuyor. Optik sabit geze sahip olan SAR 9 METE, emniyet mandalının yanı sıra tetik ve iğne emniyetiyle güvenli bir kullanım sağlıyor.

SAR 9 METE ayrıca gövdesindeki özel ray sistemiyle aksesuar kullanımını da olanaklı kılıyor.