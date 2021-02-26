SSB Başkanı İsmail Demir'den SUNGUR müjdesi!

26 Şubat 2021 Cuma 12:09 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 12:57

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Sevindirici bir gelişmenin haberini aldık, birazdan sizlerle de paylaşacağım beklemede kalın." paylaşımıyla heyecanlandırdı. Dakikalar sonra ise SUNGUR Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemine ilişkin videolu paylaşımda bulunarak müjdeyi verdi.

Demir yaptığı paylaşımda,

"SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı. ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Sistemi portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek." ifadelerini kullandı.

SUNGUR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Stinger (FIM-92B/C) MANPADS füzelerinin yerini alması amacıyla ROKETSAN tarafından milli imkânlarla geliştirilen yerli Portatif Hava Savunma Sistemi (PORSAV Milli MANPADS) ve SUNGUR Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi, atışlı testleri başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye'nin kademeli hava savunma sistemleri ailesinin en yeni üyesi SUNGUR'un envantere girmeye hazır olduğu duyuruldu.

SUNGUR, portatif özelliğiyle çeşitli kara, hava, deniz platformlarına entegre edilerek kullanılabilecek. Gece ve gündüz her türlü koşulunda kullanılabilen SUNGUR, 360 derece atış kabiliyetinin yanı sıra hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip kabiliyetine sahip.

Seyir füzelerine, insansız hava araçlarına, alçaktan uçan sabit kanatlı uçaklara ve helikopterlere karşı kara birlikleri için kısa menzilli hava savunma koruması sağlayan SUNGUR mobil alçak irtifa hava savunma sistemi, yerden havaya ateşlenen PORSAV Milli MANPADS ile donatılmıştır.

SUNGUR VE PORSAV SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ:

Hareketli Atış Yeteneği

Gece-Gündüz Hedef Tespit, Teşhis, Tanımlama, Takip

360 Derece Atış Kabiliyeti

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Yüksek Hedef İsabet Yeteneği

Karşı Tedbir Özelliği

Titanyum Harp Başlığı

Hedefin Uzun Menzilden Görüntülenmesini Sağlayan Nişangahı

4 km+ İrtifa

8 km Menzil