Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi! 400. ürün TSK'ya teslim edildi

02 Temmuz 2020 Perşembe 00:07 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 00:07

FİGES çatısı altındaki grup şirketlerinden birisi olan MILMAST, TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda yerli ve milli imkanlarla teleskopik yükseltme sistemleri (MAST) üretiyor. Defenceturkey'in haberine göre, firma, 400. ürünün teslim edildiğini resmi Twitter hesabından paylaştı.

Askeri Teleskopik Yükseltme Sistemlerinde Yerli ve Milli ürün geliştirerek Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren MİLMAST, 400. Ürününü Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacına sunmanın gururunu yaşıyor. pic.twitter.com/gWErKD0u2a — MILMAST (@MILMAST_) July 1, 2020

MILMAST Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “3 yıl gibi kısa bir sürede ileri mühendislik çalışmaları ile sektörde fark yaratan MİLMAST, profesyonel ELD ekibiyle de birliklerimizin sahada görevine odaklanmasında ciddi katkı sağlıyor.” ifadelerini paylaştı.

Ek olarak paylaşımın devamında, “Artık, şartlar askerimiz için daha güvenli, çünkü sahada onlarla olan bir MILMAST var.” ifadeleri yer aldı. Askeri teleskopik yükseltme sistemleri ithal edilen sistemlerin yerini alması amacıyla geliştirildi. MAST’ların yurt dışından talep gördüğü de çeşitli kaynaklarca ifade edilmekte.

Genel Özellikler

MILMAST Yükseltme Sistemleri A.Ş. tarafından geliştirilen MILMAST Teleskopik Yükseltme Sistemleri, sivil ya da askeri her türlü kara ve deniz platformlarında kullanılması amacıyla tasarlanmıştır.

Sadece MILMAST tarafından geliştirilmiş patentli kilitleme sistemi, rakiplerine kıyasla önemli bir teknik üstünlük sağlamaktadır. Bu sistem, yine MILMAST tarafından geliştirilmiş olan yazılım algoritması tarafından yönetilen tahrik sistemi ile mükemmel bir uyum içerisinde çalışır.

Sistem, Türkiye dışında aralarında Kazakistan, Endonezya, Kuveyt ve Güney Kore’nin bulunduğu ülkelerin güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Özellikler

· Elektromekanik Karbon-Fiber Kompozit Yükseltme Sistemleri

· MIL-STD- 810G uyumlu

· 3-20 metre Arasında Yükseltme Seçenekleri

· Yüksek Taşıma Kapasitesi

· Yüksek Rijitlik

· Hafif ve Kompakt Tasarım

· Eğimli Arazide Çalışabilme

· Sessiz Çalışma

· Düşük Salınım için Özel Tasarım

· Hızlı ve Kolay Entegrasyon

Opsiyonel Hizmetler ve Alt Sistemler

· Platform entegrasyonu

· Elektronik ara yüz geliştirme

· Kablo kanalları ve kablolama

· Uzun süreli lojistik destek

· Hassas Stabilizasyon Kiti

· Pan Tilt

Ürün Serileri – Kullanım Alanları

Ağır Görev Operasyonları (SDO):

· Arama ve keşif

· Elektronik iletişim ve mücadele

· Hedef yakalama araçları

· Silah başlıkları

· Sensör ve radar sistemleri

· Yangın söndürücü uygulamaları