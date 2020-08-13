Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi! İkinci Akıncı göklerde

13 Ağustos 2020 Perşembe 21:57 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 21:58

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

1 saat 2 dakika havada kaldı

Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında 17.28’de havalanan Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda 01 saat 02 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 18.30’da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA’nın üçüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.

Testler iki prototiple sürecek

Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipi, 7 Mayıs 2020 tarihinde Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nden devam eden testlere katılmak üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda bulunan Bayraktar AKINCI Test ve Uçuş Eğitim Merkezi’ne intikal etti. İlk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde ve ikinci uçuşunu 10 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştiren Bayraktar Akıncı TİHA projesinde test uçuşları bundan sonra iki prototiple devam edecek.

Selçuk Bayraktar: “Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun”

Bayraktar AKINCI TİHA’nın ikinci prototipinin katıldığı Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi’ni yöneten Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, test devam ederken yaptığı açıklamada, “13 Ağustos 2020 Bayraktar Akıncı Prototip 2’nin ilk uçuş testini ve aynı zamanda Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi’ni yaptık. Hava aracımız bütün test aşamalarını başarıyla tamamladı. Şu anda yaklaşık 52 dakikadır havada. Birazdan dönüp inişe geçeceğiz. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

İlk uçuş 6 Aralık 2019’da yapıldı

Bayraktar AKINCI TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirmişti. Test kapsamında 16 dakikalık uçuşun ardından başarıyla piste teker koymuştu. 10 Ocak 2020 tarihinde de Sistem Doğrulama Testi için 01 saat 06 dakikalık uçuş gerçekleştiren Bayraktar AKINCI TİHA 5 bin feet irtifada testi tamamlamıştı.

3. Prototip yolda

Yıl sonuna kadar ilk teslimatın gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin üçüncü prototipinin entegrasyon süreci Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde devam ediyor. Üçüncü prototip de entegrasyonun tamamlanmasının ardından test uçuşlarını icra etmek üzere Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’na gönderilecek.