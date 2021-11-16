Yerli ve milli sistemlerle gücüne güç kattı! HGK-82'ye muhteşem özellik

16 Kasım 2021 Salı 22:42 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 22:47

TÜBİTAK SAGE, HGK-82'nin (Hassas Güdüm Kiti-82), yerli ve milli bileşenlerle hedefini imha ettiği görüntüleri paylaştı.

TÜBİTAK SAGE'nin yerli ve milli navigasyon çözümleri ATLAS Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), KAŞİF KKS Alıcısı ve KONUM 01 Küresel Konumlama Sistemi Anteni entegreli HGK-82, hedefi tam isabetle vurdu.

TÜBİTAK SAGE resmi Twitter hesabından milli alt bileşenlerin entegre edildiği HGK-82'nin, belirlenen hedefi başarıyla vurduğu ana ait video paylaşıldı.

Paylaşımda, "TÜBİTAK SAGE'nin yerli ve milli navigasyon çözümleri ATLAS, KAŞİF ve KONUM 01 konfigürasyonlu hassas güdüm kitinden hedefe tam isabet atış" açıklaması yapıldı.

HGK-82'ni özellikleri

HGK-82 mevcut 500 lb Mk-82 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen güdüm kitidir.