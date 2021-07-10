Yetkililerden bir F-35 itirafı daha! 2036 yılında...

10 Temmuz 2021 Cumartesi 22:41 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 22:41

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, F-35 uçaklarının teknik ve uçuş maliyetleri çok pahalı bir hale gelmeye başladı. Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi F-35 uçuşlarının önemli ölçüde azaltılacağını duyurdu.

Aksam.com.tr'nin DefenceNews'ten aktardığı habere göre, yapılan tahminlerde F-35 yapım ve teknik maliyetlerinin 2036 yılında çok pahalı bir hale geleceği ortaya çıktı.

Haberde, ABD yapımı F-35 uçaklarının sadece kuyruk maliyetinin diğer tip uçakların yıllık toplam maliyetine denk geldiği bilgisi yer aldı. Uçakların hizmete girmesinin ardından ortaya çıkacak maliyetin tahmin edilenden 6 milyar dolar fazla olacağı açıklandı.

ABD Devlet Hesap Verebilirlik Ofisi yaptığı açıklamada, "Tahmin edilen yıllık F-35 maliyet aşımları ihtiyatlı bir şekilde toplandığında on milyarlarca dolar olacak. Bu durum tersine çevrilmezse F-35 programı Savunma Bakanlığı üzerinde önemli ve artan bir baskı oluşturacak" ifadelerine yer verdi.