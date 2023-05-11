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Savunma

Yüksek hassasiyete sahip: Türkiye'nin GÖZDE'sinden büyük başarı!

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan Modern Mühimmat Tedarik Projesi kapsamında teslim edilecek GÖZDE güdüm kiti, seri üretime hazır hale geldi. Konu hakkında açıklama yapan SELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, 'GÖZDE-ANS; MK-82(500 lb) genel maksatlı bombaları ANS/Lazer güdümlü hale getiren bir kit olup F-16 uçaklarından 40 bin feet irtifadan atıldığında 28 kilometre menzildeki hedefleri yüksek hassasiyette vurabilme özelliğine sahip.' dedi.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 19:46 - Güncelleme:
Yüksek hassasiyete sahip: Türkiye'nin GÖZDE'sinden büyük başarı!
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ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti, 500 lb. sınıfında MK-82 genel maksat bombalarını INS/GPS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli (50-120 km/s) hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor.

GÖZDE mühimmatının uçuş testleri tamamlanarak ilk atışlı testleri F-16 ve AKINCI SİHA platformlarından gerçekleştirildi. F-16 sertifikasyon testleri kapsamında atışlar Konya Karapınar Atış Sahası'nda başarıyla icra edildi.

SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE temsilcilerinin katıldığı faaliyette; GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen hedefi tam isabetle vurdu.

GÖZDE yapılan başarılı atış testleri ile AKINCI platformuna da entegre edildi. GÖZDE-ANS; MK-82 (500 lb) genel maksatlı bombaları ANS/Lazer güdümlü hale getiren bir kit olup Lazer Arayıcı Başlık sayesinde hareketli hedeflere karşı da etkin olarak görev yapıyor.

"YÜKSEK HASSASİYETTE VURABİLME ÖZELLİĞİNE SAHİP"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, GÖZDE mühimmatının uçuş testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan ilk atışlı testlerde 28.500 feet yükseklikten 0.9 Mach hızla atılan GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen 13 kilometre menzildeki hedefi tam isabetle vurdu. F-16 sertifikayon testleri kapsamında devam eden faaliyetlerde 40 bin feet yükseklikten 0.9 Mach hızla atılan bir diğer GÖZDE-ANS güdüm kitli bomba, takip uçağı tarafından lazerle işaretlenen 21 kilometre menzildeki hedefi tam isabetle vurdu. GÖZDE-ANS; MK-82(500 lb) genel maksatlı bombaları ANS/Lazer güdümlü hale getiren bir kit olup F-16 uçaklarından 40 bin feet irtifadan atıldığında 28 kilometre menzildeki hedefleri yüksek hassasiyette vurabilme özelliğine sahip."

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