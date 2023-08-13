Yüksek yerlilik oranına sahip! Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç edildi

Mentor Bilişim, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde insansız hava aracı ve alt sistemlerinin AR-GE ve üretim süreçlerini gerçekleştiriyor.

Firmanın insansız platform üreticileriyle yaptığı iş birliktelikleriyle geliştirip kullanıma sunduğu "GCS MENTOR", Çift Ekranlı Mobil Yer Kontrol İstasyonu olarak insansız hava, kara ve deniz araçlarının esnek ve stabil kontrolünü sağlayan bir çözüm oluşturuyor.

Farklı sektörler ve teknolojiler arasında evrensel bir kullanım sunarak, network linkinden bağımsız olarak çalışabilen istasyon, modüler bir platform olması dolayısıyla performans, dayanıklılık ve çeşitli özelleştirmeler için geniş olanaklar sunuyor.

- YÜKSEK YERLİLİK ORANINA SAHİP



Firmanın Genel Müdürü Ahmet Kolcu, AA muhabirine, GCS MENTOR üzerinde 1,5 yıldır çalıştıklarını ve bunu ürüne dönüştürerek yurt içinden ve dışından kullanıcılara sunduklarını söyledi.

Yer kontrol istasyonunun, döner kanat, sabit kanat veya VTOL gibi insansız hava araçlarını yüksek hassasiyetle kontrol etme ve izleme imkanı sunduğunu ifade eden Kolcu, şunları kaydetti:

"Çift ekran, tek ekran, mikro ve mini olmak üzere 4 farklı ürünle müşterilerimizin gereksinimlerine göre yüksek yerlilik oranıyla özel çözümler sunuyoruz. Her ürünümüz farklı konsept ve kullanım senaryosuna odaklanarak tasarlandı. Bu ürünleri hayata geçirmekteki amacımız, müşterilerimizin odak noktası olan İHA'lara yoğunlaşarak daha nitelikli ve daha kullanışlı hale getirmek için zaman kazandırmak oldu."

- 12 SAATE KADAR DAYANABİLEN BATARYA KAPASİTESİ



GCS MENTOR'un, 12 saate kadar dayanabilen batarya kapasitesiyle uzun süre görev imkanı sağladığını belirten Kolcu, aynı zamanda üzerinde yer alan joystick ve switch'ler sayesinde İHA'nın görev komutlarını rahatlıkla gerçekleştirebildiğini dile getirdi.

Sahada gece ve gündüz aktif olarak görev yapabilmesi için adaptif ekranlar kullandıklarını anlatan Kolcu, "Operatörün işini kolaylaştıracak birçok özel tasarım ile kolay kurulum ve kullanım üzerine yoğunlaştık. Bu ürünlerimizde ihracat başarısı elde etmenin de mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Avrupa ve Asya ülkelerine ihracatlar gerçekleştirdiklerini ve bu anlamda 20'li sayılara ulaştıklarını bildiren Ahmet Kolcu, talepleri de dikkate alarak AR-GE çalışmalarına devam ettiklerini, ihracat yapılan ülke ve adet sayılarının artmaya devam edeceğini vurguladı.

Kolcu, ürünün hava, kara ve denizdeki her türlü insansız araca uyarlanabilecek ve hassas şekilde kontrol sağlayabilecek şekilde geliştirildiğini sözlerine ekledi.