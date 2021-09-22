Yunan basını duyurdu: Türklerin bu mühimmatları filomuzu tehdit ediyor

star.com.tr 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:40 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 12:45

Yunanistan'ın savunma sanayi haber portalı 'defence-point'te yer alan bir makalede, Türkiye'nin savunma sanayii alanında hızlı ilerleyişi okuyuculara aktarılırken, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), KUZGUN adı verilen Modüler Mühimmat Ailesi için, 'Yunan filosunu tehdit eden Türk mühimmatı.' ifadeleri kullanıldı.

Makalede, Yunan donanmasının Zıpkın ve Atmaca gibi Türk yapımı mühimmatlar tarafından tehdit edildiği, ancak 5-6 yıl içinde karşı karşıya kalacağı gerçek ve olası tehditlerin sadece bunlar olmadığı belirtildi.

Türk savunma sanayi endüstrisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan Hükümeti'nin kesintisiz ve kalıcı desteğiyle, metodik ve istikrarlı bir şekilde ilerlediği ifade edilirken, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE'nin elde ettiği uzmanlığın, planör bombaların ve farklı ağırlıkta güdümlü bombalar geliştirlmesinin önünü açtığı belirtildi.

Makalede KUZGUN'la ilgili tanımda şu ifadelere yer verildi:

'Türk mühendisler, birçok farklı mühimmatın geliştirilmesinden elde edilen tecrübeyi kullanarak, dört parçadan oluşan modüler bir mühimmat tasarladı: Ön kısımda sensör ve görev bilgisayarı, patlayıcı harp başlığını içeren ana gövde, katlanır kanatlar ve son olarak, tahrik sistemini entegre eden mühimmatın arka kısmı. Mühimmatın temel versiyonları, her biri farklı sensör ve harp başlığı ile donatılabilen 'Kuzgun-TJM (Turbojet Motorlu), Kuzgun-SS (Serbest Süzülen) ve Kuzgun-KY (Katı Yakıt Roket Motorlu)...

Daha spesifik olarak, Kuzgun-TjM versiyonu, mühimmatın uçaklar tarafından yüksek irtifalardan düşürüldüğünde 180 km mesafedeki hedefleri vurmasını sağlayan ve belirtildiği gibi uçaklar tarafından, gemilerden ve yer sistemlerinden kullanılabilen yerli üretim bir Turbojet motoru ile donatılmıştır. 1.8 metre uzunluğa sahip olan bu mühimmatın toplam ağırlığı 100 kg. Savaş başlığı taşıma kapastesi ise 30-60 kg arasında. Menzili ise kullanıma göre değişiklik gösteriyor.

Yani Kuzgun TjM uçaklar tarafından kullanılabiliyor ve 40.000 fit irtifada 0,9 Mach hızla iniyor, menzili 180+ km'ye ulaşıyor, mühimmat bir savaş gemisinden veya bir kara platformundan fırlatılabiliyor. Farklı sensörler entegre edilebiliyor, Yüksek Patlayıcı, Termobarik, Delici ve Genel Amaçlı savaş başlıkları kullanabiliyor.

Kuzgun SS, daha çok hava platformlarından fırlatılan bir model. Bu nedenle jet motoruna sahip değil. Boyu 1,8 m, Ağırlığı 100 kg, 0,9 Mach hızda ilerliyor. Farklı sensörlerler donatılabiliyor, Yüksek Patlayıcı, Termobarik, Delici ve Genel Maksat başlıklar taşıyabiliyor.

Son olarak, Kuzgun-KY versiyonu, geliştirilmekte yerli füze motoruyla donatıldı, kara ve deniz platformları tarafından kullanılabilir. Bu versiyon, 1.8 metre uzunluğa ve toplam 100 kg ağırlığa sahip olup, kullanıcının tercihine bağlı olarak 30-60 kg ağırlığında bir savaş başlığı taşıyabilir. O da diğerleri gibi, Yüksek Patlayıcı Kokular, Termobarik, Delici ve Genel Amaçlı başlıklar ve farklı sensörlerle donatılabiliyor.

Türklere göre, yukarıdaki mühimmat F-16 savaş uçakları, geliştirilmekte olan yeni MMU avcı uçağı, geliştirilmekte olan Hürjet hafif eğitim avcı uçağı, HÜRKUŞ eğitim/hafif destek uçağının yanı sıra Akıncı, Aksungur ve Anka gibi İHA platformlarında kullanılabilecek.

MİNYATÖR BOMBA

Makalede, Türkiye'nin Milli Devlet Mühimmat Araştırma Vakfı, TÜBİTAK SAGE ve yine devlete ait olan ASELSAN iş birliğiyle Minyatür Bomba'nın da (MB) geliştirildiği hatırlatıldı. Bu mühimmatın, 135 kg ağırlığında, 17 cm çapında ve 1.8 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi.

Bu mühimmatın F-16 Blok 40, geliştirilmekte olan MMU avcı uçağı ve Hürkuş'ta kullanılabileceği belirtildi.

Minyatür Bomba ile ilgili, şu ifadelere yer verildi:

'Yeni Türk mühimmatı, MB'nin 40.000 fit fırlatma yüksekliğinden 100 km mesafedeki bir hedefi 15 metre (CEP) hassasiyetle imha etmesini sağlayan GPS / INS kombinasyonunu kullanıyor.

Hatta Türkler, dört (4) Kuzgun taşıma kapasitesine sahip Akıllı Çoklu Taşıma Salanı da (ÇTS) geliştirdi.

Türk mühimmatı MB, kalkış noktasından 55 km uzaklıkta bir metre betonarmeyi delebilir. Bu mühimmat, savaş uçağı yeteneklerini sınırlamadan 8 MB'a kadar mühimmat taşımasına izin veren dörtlü ÇTS taşıyıcı kullanarak bu silahlardan daha fazlasını taşıyabilir.

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