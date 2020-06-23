Star.com.tr 23 Haziran 2020 Salı 12:22 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 12:22

Yunan basını, milli ve yerli üretim KARGU'yu manşete taşıdı. KARGU'dan övgüyle bahseden Yunan basını, milli İHA'nın hareketli hedefleri bile etkisiz hale getirdiğini yazdı. KARGU'nun büyük bir sürü halinde bile hareket ettiği belirtilen Yunan basınında, "Türkiye KARGU'yla dengeleri değiştirecek" ifadeleri kullanıldı.

OTONOM DÖNER KANATLI VURUCU İHA "KARGU"

KARGU asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür.KARGU™ platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir.Sistem; “Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)”, “Yer Kontrol Ünitesi” ve "İHA Şarj İstasyonu" bileşenlerinden oluşmaktadır.

KARGU'NUN ÖZELLİKLERİ

-Gündüz ve gece etkin operasyon

-Tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş

-Koordinata veya görüntü üzerinden seçilen hedefe güdümlü imha modları

-Farklı özgün mühimmat seçenekleri

-Hareketli hedeflerde hedefe yönelim

-Yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları

-Tek er tarafından kullanılabilme

-Görevi terk veya kendini imha kabiliyetleri

-Tapa emniyetli eve dön modu

-Gelişmiş ve özgün elektronik mühimmat emniyeti, kurma ve ateşleme

-Ayarlanabilen mesafede hedefi imha

-Özgün milli gömülü donanım ve yazılım

-Görüntü işleme tabanlı kontrol uygulamaları

-Gömülü ve gerçek zamanlı nesne tespit, teşhis, takip ve sınıflandırma

-Kullanım öncesi mühimmat yükleme imkânı

-10x optik yakınlaştırma

-2 eksen stabilize EO ve IR çıkarılabilir özgün POD seçenekleri

-Kullanıcı dostu Yer Kontrol Yazılımı

-Kullanıcı dostu şebeke ve akü destekli özgün batarya kontrol ve şarj ünitesi

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