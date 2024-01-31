Yunan basınının 'F-16' iddiasına Türkiye'den sert cevap: Teklif dahi edemezler

Yunan Kathimerini, 'güvenilir diplomatik kaynaklar'a dayandırarak, "ABD, F-16'ları Türkiye'ye Yunan adaları üzerinde uçmamak şartıyla verecek" diye yazdı. Türk güvenlik kaynakları sert dille yalanladı.

Yunanistan medyası F-16 kararı sonrası manipülatif haberlerine bir yenisini daha ekledi. Kathimerini Gazetesi, jetlerin Yunan adaları üzerindeki uçuşlarda değil, 'yalnızca NATO görevleri kapsamında kullanılabileceği' şartının getirildiğini ileri sürdü. Gazete, 'güvenilir diplomatik kaynaklar'a dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu şartı, ilgili komitelere içeriği gizli tutulacak bir mektupla bildirdiğini yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 32 adet "F-16 C Blok 70" ve 8 adet "F-16 D Blok 70" savaş uçağı ile halen kullanılan 79 adet F-16'yı Blok 70 seviyesine çıkaracak modernizasyon kitinin satılması için Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu.

TEPKİYİ ENGELLEME TAKTİĞİ

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel konuyu güvenlik kaynaklarına sordu...

Haber, "İç kamuoyunu yönlendirip, tepki oluşmasını engellemeye yönelik" olarak değerlendirildi ve şu bilgiler paylaşıldı: Böyle bir şeyin gündeme gelmesi bile abes. Yunan tarafı her zaman yaptığını yapıyor. Türkiye'nin böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün mü! Bırakın kabul etmeyi böyle bir şeyi hiç kimse Türkiye tarafına teklif dahi edemez. Türkiye alacağı F-16'ları bağımsız ve kendi kararlarını kendi alabilen bir ülke olarak hiç kimseye sormadan ihtiyaç duyduğu yerde kullanır.

SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR

Diğer yandan, süreç olumlu ilerliyor. Kongre'de 15 günlük itiraz süresi var. Komisyon üyelerinden herhangi bir itiraz gelmezse satış ve modernizasyona ilişkin talep oylanmadan kabul edilecek. Şu ana kadar da hiçbir itiraz gelmedi. Bundan sonra geleceğine de pek ihtimal vermiyoruz. Süreç olumlu sonuçlanacak görünüyor.

KANADA SİLAH İHRACATI YASAĞINI KALDIRDI

Kanada, Türkiye'ye satış yapmak isteyen savunma sanayii firmalarına yönelik 2020'den bu yana uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdı. Mühimmat listesi de dahil olmak üzere ihracatçı gruplarca Türkiye'ye yapılacak ihracat ve komisyonculuk izni başvurularının, artık Kanada'nın risk değerlendirme çerçevesi kapsamında vaka bazında inceleneceğine dikkat çekildi. Kanada hükümeti, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarına yönelik 27 Eylül 2020'de başlatılan ve 44 gün süren İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın yanında yer almasından dolayı Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı.