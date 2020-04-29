Yunan P-3'ü sinyal istihbaratı için Larnaka'da

29 Nisan 2020 Çarşamba 14:21 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 14:21

Bu uçak geçen yıl mayıs ayında modernize edilip Yunan Donanması’na teslim edilmişti. Yunanlıların ilk modernize ettiği uçağı Kıbrıs Rum Kesimi’ne göndermesi dikkat çekti.



Spotted in Larnaca (LCA) today: Lockheed P-3B Orion (152744) Greek Navy. Photos: Theodoros Charalambous. @LockheedMartin pic.twitter.com/s8JIHDKOOi — Aeronews (@AeronewsGlobal) April 28, 2020

5 UÇAKLIK PROJE

Sistemleri demode olan P-3B’lere sahip Yunan Donanması, bu uçakları 2009’da emekli etmişti. Aktif olarak tutulan uçakların yerine bütçe kısıtları nedeniyle yeni deniz karakol uçağı alınamamıştı. 2016’da Yunanistan Lockheed Martin ile modernizasyon için anlaştı.

Alınan paket, Yunan Havacılık Endüstrisi (Hellenic Aviation Industries-HAI) tarafından uygulanmaya başladı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışmanın ardından geçen yıl Mayıs ayında ilk P-3B Yunan Donanması’na teslim edildi.

Yunan P-3’lerine, Chassis Plans (CP) Technologies şirketinin geliştirdiği ISR olarak adlandırılan İstihbarat Gözetleme Tanımlama sistemi takıldı. Sistem sinyal istihbaratında kullanılıyor.