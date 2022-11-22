Yunanın ''it dalaşı'' korkusu! Kızılelma'ya gözlerini diktiler

Yunan basını, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın gerçek savaş alanında test edilmesinin yakın olduğunu yazdı.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerinin Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamlamasından bahseden Yunan basını, Kızılelma'nın artık yolda olduğunu belirtti.

Türk savunma sanayisinin başarısına vurgu yapılan haberde Türkiye'nin neredeyse her gün silah teknolojisine bir yenisini eklediğinden söz edildi.

Türkiye'nin Kızılelma'yı Suriye ve Irak'taki terör hedefleri üzerinde test etmesinin olası hatta mantıklı olduğu kaydedilirken haberde, "Kızılelma, kısa pistlere iniş kalkış yapabilen bir savaş platformu olarak tasarlandı. Bu da onu sadece Türk Hava Kuvvetleri için değil, Türk Donanması için de son derece uygun kılıyor" denildi.

Kızılelma'nın havadan havaya atış yapabilen füze taşıyacağına dikkat çeken Yunan basını, insansız savaş uçağının it dalaşında büyük bir esnekliğe sahip olacağını yazdı.



Haberde Kızılelma'nın teknik özelliğine de geniş yer verildi.

Yunan donanmasının LHD ANADOLU için acil müdahale gücü oluşturması tavsiyesinde bulunan Yunan basını, Bayraktar TB3, AKINCI ve Kızılelma'nın konuşlu olacağı Türk amfibi gemisinin Yunanistan için tehlike oluşturduğundan bahsedildi.



Haberde, "Son olarak ülkemizin temin edeceği yeni antidrone sisteminin Kızılelma tehdidiyle ne ölçüde başa çıkabileceğini göreceğiz" ifadeleri kullanıldı.