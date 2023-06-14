Türkiye'nin ilk 'kısa menzilli balistik füzesi' TAYFUN, geçtiğimiz ay ikinci kez Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlenmişti. ROKETSAN, Tayfun'un daha önce yapılan 2. test atışına ilişkin yeni bir video yayımladı.

YUNANİSTAN KONUŞUYOR

TAYFUN'un test görüntüleri Yunan basınında en çok konuşulan konulardan biri oldu.

In.gr ROKETSAN'ın yayımladığı yeni videoya haberinde yer vererek "Türkiye, ilk kısa menzilli balistik füzesini geçen ay ikinci kez ateşledi" sözlerine yer verdi.

Haberde aynı zamanda TAYFUN'un niçin Sinop değil de Rize'de ateşlendiği de soruldu. Gazete, Türkiye'nin Sinop'ta genelde uzun menzilli füzeleri ateşlediğini ifade etti.

Aynı zamanda TAYFUN balistik füzesinin seri üretime geçildiğini de söyleyerek, "Bu füzeler konvansiyonel, nükleer, kimyasal ve biyolojik savaş başlıklarının tamamını taşıyabilir" denildi.

Makedonias.gr de Tayfun'u mercek altına aldı. Gazete, geçen ayın ardından bu ateşlemenin ikinci kez olduğuna dikkat çekti.

News Arounds Gr de Tayfun'dan bahsetti. Aynı zamanda Tayfun'un seri üretiminin de gerçekleşeceğini ifade etti.

BALİSTİK FÜZELER NEDEN ÖNEMLİ?

Muharebe sahası için büyük öneme sahip balistik füzeler, genellikle denizden/denizaltıdan karaya veyahut karadan karaya atılıyor. Ateşlendikten itibaren parabol bir yörünge izliyor ve çoğunlukla atmosferin sınırını aşarak uzaya çıkıyor. Akabinde ise tekrar yörüngeye girip, yer çekiminden ötürü elde ettikleri o yüksek hızla hedeflerine yöneliyor.

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.

TEST NEDEN SİNOP YERİNE RİZE'DEN YAPILDI?

Türkiye'nin uzun menzilli füze testleri için bugüne kadar ağırlıklı olarak Sinop'un kullanıldığını biliyoruz. Ancak bu kez test Rize'den yapıldı. Bu durumun TAYFUN'un menziliyle ilgili olduğu değerlendiriliyor. Çünkü Sinop'tan bu denli uzun menzilli bir füze atılması Ukrayna ya da Rusya'nın hava sahasına girmek anlamına geliyor. Rize'den ateşlenen bir füzede ise bu risk ortadan kalkmış oluyor.

TÜRKİYE'NİN BÖYLE BİR FÜZEYE SAHİP OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde halihazırda TAYFUN'un muadili bir füze bulunmuyor. Daha önce de hiç bulunmadı. SRBM sınıfındaki bir füze, özellikle Türkiye'nin Batı ve Doğu bölgelere yönelik caydırıcılığı açısından stratejik öneme sahip.