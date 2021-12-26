Yunanistan ve BAE'ye satılan Rafale savaş uçakları gerçekten yerli mi?

star.com.tr 26 Aralık 2021 Pazar 16:35 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 16:37

Dassault şirketi tarafından geliştirilen çok rollü savaş uçağı Rafale çift motorlu, delta kanatlı bir savaş uçağıdır.



Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ve Yunanistan'a da satılan uçaklar, Fransız uçağı olarak tanıtılsa da, yerli teknolojilerle geliştirilip geliştirilmediği merak konusu.

RAFALE GERÇEKTEN YERLİ Mİ? 'AMERİKALILARIN İNSAFINA KALMIŞ DURUMDAYIZ'



Rafale, diğer Avrupa ülkelerine ek olarak ABD'den gelen girdilere önemli ölçüde bağımlıdır. Avrupa'ya bağımlılık, ABD'nin uzun süredir devam eden 'Mısır'a silah satışı'nı kabul etmeme politikasının bir parçası olarak, Amerikan yapımı bileşenleri sağlamayı durdurmasıyla ortaya çıktı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly daha sonra yanıt olarak şunları söyledi söz konusu bağımlılıkla ilgili, "Ekipmanımız söz konusu olduğunda, Amerikalıların insafına kalmış durumdayız." ifadelerini kullanmıştı.

Uçağın yardımcı güç üniteleri, aydınlatma sistemleri, yakıt nozulları, tekerlek frenleri ve fren kontrolleri, transdüser, elektro-optik ve pasif elektronik bileşenler, kabin sistemleri, kanopiler, yakıt deposu sızdırmaz malzemeler, korozyon önleyiciler ve çeşitli mekanik ve elektrik güç sistemleri, Amerikan şirketlerinden tedarik edildi.

Fransız savaş uçağı Mirage 2000'in MICA orta menzilli ve Magic II havadan havaya füzeler gibi eski silahları Fransa'da geliştirilmiş olsa da, Rafale'nin SCALP füzesi ve Meteor havadan havaya füze gibi yeni nesil silahları , daha büyük programların bir parçası olarak diğer ülkelerde geliştirildi.

F-18 Hornet'e güç veren F404 motoru, Rafale'nin birkaç ilk prototipinde de kullanıldı. İsveç'in Gripen E veya Hindistan'ın Tejas'ın aksine, Rafale yabancı sensörlere veya motorlara güvenmiyordu, ancak Fransa, taktik havacılık konusunda, kendi kendine yeterlilikten hala çok uzaktaydı.

MACRON FÜZE KONUSUNDA TRUMP'I İKNA EDEMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nisan 2018'de Washington'a yaptığı ziyareti sırasında, o zamanki Amerikalı mevkidaşı Donald Trump'ı füze bileşenlerine izin vermesi için ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Ancak bir ilerleme sağlanamadı.

Geçmişte Fransa'nın Mısır ve BAE gibi Orta Doğu ülkelerine silah satışı konusunda ABD ve Fransa arasında bir anlaşmazlık vardı. ABD, daha önce 2013'te gözetim uyduları inşa etmek için gereken Fransız bileşenlerini BAE'ye transfer etmeyi reddetmişti.

Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemeleri (ITAR), ABD ulusal güvenliğini korumak ve ABD dış politika hedeflerini ilerletmek için savunma ve askeri teknolojilerin ihracatını kısıtlayan ve kontrol eden bir ABD düzenleyici çerçevesidir.

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