Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapılarını açtı.

İnsansız hava aracı üreticisi Baykar, festival kapsamında mini akıllı seyir füzesi BAYRAKTAR KEMANKEŞ'i ilk kez sergiledi.

Baykar Platform Mühendislik Takım Lideri Burak Özbek, AA muhabirine, BAYRAKTAR KEMANKEŞ'in, stratejik hedeflere Bayraktar TB2 ile taarruz kabiliyetini artırmak için geliştirildiğini söyledi. Özbek, füzenin, Bayraktar TB2'nin yanı sıra geliştirdikleri diğer tüm insansız hava araçlarıyla entegre olabildiğini bildirdi.

- 6 KİLOGRAM HARP BAŞLIĞI, 1 SAAT HAVADA KALMA

Burak Özbek, BAYRAKTAR KEMANKEŞ'in teknik özelliklerine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"KEMANKEŞ'in toplam ağırlığı 35 kilogram. 6 kilogram ağırlığında harp başlığımız var. Yani düşündüğümüz zaman aslında TB2'nin taşıdığı mühimmatlara benzer ağırlıkta bir harp başlığı ağırlığı var. Dolayısıyla tahrip etkisi onlara benzer olacaktır. Ek olarak üzerinde jet motoru olduğu için yani mini bir seyir füzesi gibi de düşünebiliriz. Bahsettiğim haberleşme menzili şu anda 50 kilometre, ileride 100 kilometreye gidecek ama kendi uçuş menzilini düşündüğümüz zaman 250 kilometre kadar gidebiliyor. Bir saate yakın havada kalabiliyor. Bütün irtifa, uçuş hızı, sıcaklık veya hedef bilgilerini, aynı zamanda kamera görüntüsünün tamamını TB2'ye aktarıyor ve TB2'nin yer kontrol istasyonuna iniyor. Bu bağlamda düşündüğümüz zaman TB2 ile zaten belli bir mesafeye gidiyorsunuz, ek olarak bir de KEMANKEŞ ile gittiğiniz zaman çok ciddi, 400 kilometrelere varan menzillerden bahsediyoruz."

YUNAN RAHATSIZ OLDU

Bu gelişme sonrası Yunan basını ise hem Kemankeş'i hem de fuardaki 'Kıbrıs' detayını manşete taşıdı.

Yunan Pentapostagma, Kemankeş'ten rahatsızlığını açıkça gözler önüne serdi.

KIBRIS DETAYI

Paylaşılan fotoğraflardan birinde ve fuar alanında gösterilen haritalarda Kıbrıs tamamen kırmızı ile gösterildiğini belirten gazete, 'Türklerin ülkemize karşı çektikleri görüntünün nedeni açık ve net. Önümüzdeki yıllarda ne için hazırlandıkları ülkemizde herkesin bildiği bir şey' diye yazdı.

Haberde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın sözlerine de yer veren medya kuruluşu 'Kıbrıs'ta gerilim hazırlanırken hiçbir şey tesadüf değil' ifadelerini kullandı.