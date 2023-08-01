İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2023 Salı / 15 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9584
  • EURO
    29,651
  • ALTIN
    1698.17
  • BIST100
    7216.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Yunanistan'da Tayfun paniği! ''Türkiye kolaylıkla alt edebilir''
Savunma

Yunanistan'da Tayfun paniği! ''Türkiye kolaylıkla alt edebilir''

Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılı adımları Yunanistan'da konuşulmaya devam ediyor. Çıkan haberlerde Türkiye'nin hem Tayfun balistik füzesinin hem de diğer insansız araçlarıyla Yunanistan adalarını ve altyapılarını kolaylıkla alt edebileceği vurgulandı.

1 Ağustos 2023 Salı 07:49 - Güncelleme:
Yunanistan'da Tayfun paniği! ''Türkiye kolaylıkla alt edebilir''
ABONE OL

Türkiye'nin son dönemlerde savunma sanayiindeki başarıları Yunanistan'ı panikletiyor. Yerli ve milli üretim olan Tayfun balistik füzesini ele alan bir Kıbrıslı analist ve Yunan gazetesi, hem Tayfun hem de diğer insansız araçlarıyla Türkiye'nin Yunanistan adalarını ve altyapılarını kolaylıkla alt edebileceğinden bahsetti.

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişimleri takip edenlerin başında ise Yunanistan geliyor.

Yunan kanalına konuşan ve Türklerin gizli planını ifşa ettiğini iddia eden Kıbrıslı bir analist Türkiye'nin Yunanistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni (MEB) ele geçirmeye çalıştığını iddia etti. Analist Yannos Charalambidis Simerini, "Türkiye'nin Küçük Asya kıyıları için çeşitli planları var" dedi.

Simerini'nin iddialarını gazetesine taşıyan Pentapostagma ise bunun gerekçesi olarak ROKETSAN tarafından üretilen ve dünyada oldukça ilgi gören Tayfun Balistik Füzesi'ni gösterdi.

Haberde, "Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun'da yeni gelişmeler yaşanıyor. ROKETSAN'ın açıklamasına göre Tayfun ile ilgili çok güzel haberler geliyor" denildi.

Gazetenin yorumuna göre Türkiye, Doğu Akdeniz'de çeşitli planlara sahip; bu nedenle de 2023 yaz dönemi 1974'ten bu yana olan 'en sıcak yaz' olacak.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin ürettiği insansız araçlara da dikkat çeken Pentapostagma, "Türkiye, Yunan adalarının karşısında insansız tekneler ve mini denizaltılar ile Küçük Asya kıyılarında üsler yapmayı planlıyor, hatta Yunan altyapısını insan olmadan vurabilir bile" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.