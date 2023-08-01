Yunanistan'da Tayfun paniği! ''Türkiye kolaylıkla alt edebilir''

Türkiye'nin son dönemlerde savunma sanayiindeki başarıları Yunanistan'ı panikletiyor. Yerli ve milli üretim olan Tayfun balistik füzesini ele alan bir Kıbrıslı analist ve Yunan gazetesi, hem Tayfun hem de diğer insansız araçlarıyla Türkiye'nin Yunanistan adalarını ve altyapılarını kolaylıkla alt edebileceğinden bahsetti.

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. Türkiye'deki gelişimleri takip edenlerin başında ise Yunanistan geliyor.

Yunan kanalına konuşan ve Türklerin gizli planını ifşa ettiğini iddia eden Kıbrıslı bir analist Türkiye'nin Yunanistan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni (MEB) ele geçirmeye çalıştığını iddia etti. Analist Yannos Charalambidis Simerini, "Türkiye'nin Küçük Asya kıyıları için çeşitli planları var" dedi.

Simerini'nin iddialarını gazetesine taşıyan Pentapostagma ise bunun gerekçesi olarak ROKETSAN tarafından üretilen ve dünyada oldukça ilgi gören Tayfun Balistik Füzesi'ni gösterdi.

Haberde, "Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun'da yeni gelişmeler yaşanıyor. ROKETSAN'ın açıklamasına göre Tayfun ile ilgili çok güzel haberler geliyor" denildi.

Gazetenin yorumuna göre Türkiye, Doğu Akdeniz'de çeşitli planlara sahip; bu nedenle de 2023 yaz dönemi 1974'ten bu yana olan 'en sıcak yaz' olacak.

Bunun yanı sıra Türkiye'nin ürettiği insansız araçlara da dikkat çeken Pentapostagma, "Türkiye, Yunan adalarının karşısında insansız tekneler ve mini denizaltılar ile Küçük Asya kıyılarında üsler yapmayı planlıyor, hatta Yunan altyapısını insan olmadan vurabilir bile" dedi.