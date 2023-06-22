Yunanistan'da TCG İstanbul paniği: Türkiye programını hızlandırıyor

Milli savunma sanayisinde atağa geçen ve dünyada rüştünü ispatlayan Türkiye'nin yeni gözdesi TCG İstanbul, Yunan basınında mercek altına alındı. TCG Anadolu için panik halinde manşetler atan Yunanistan medyası, bu farkı ülkesinin kapatacağı itirafında bulundu.

YUNANİSTAN'DA TCG İSTANBUL PANİĞİ!

Geçtiğimiz günlerde TCG İstanbul fırkateyni ilk seyir testine çıktı. Milli Savunma Bakanlığı söz konusu gelişmeyi 20 Haziran tarihinde sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamada, "İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan İstanbul fırkateynine törenle Türk bayrağı toka edildi ve ilk seyrine çıkılarak Deniz Kabul Testleri'ne başlandı." ifadelerine yer verildi.

TCG İstanbul, Cumhuriyet'in 100. yılında Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girecek.

"SINIFININ İLK TÜRK FİRKATEYNİ"

Öte yandan Yunan basını da TCG İstanbul'a ilgi gösterdi. CNN Greece, konuyla ilgili bir haber yayımlayarak "Tamamen Türkiye'de tasarlanıp inşa edildi. Sınıfının ilk Türk fırkateyni" dedi.

Yunanistan'ın bu yeni gelişme karşısındaki tavrını da mercek altına alan CNN Greece, Yunanistan ile Türkiye'nin son aylarda bir durgunluk döneminde olduğunu ifade etti.

TCG Anadolu'dan da bahsedilen haberde Türkiye'nin TCG Anadolu hamlesinin etkileyici bir hamle olduğuna dikkat çekildi.

Türk fırkateynlerini kendi fırkateynleri ile karşılaştıran gazete, Yunan Silahı Kuvvetleri'nn FDI Belharra ve Thalassolykos 23'ünün Türk donanma ürünlerinden daha 'üstün' olduğunu iddia etti.

Haberin devamında ise Türk üstünlüğü kabul etmek zorunda kalan gazete, 'Atina'nın tecrübesi nedeniyle araya kapattığını' ifade etti.

"TÜRKİYE PROGRAMINI HIZLANDIRIYOR"

Geostratiga da TCG İstanbul'dan bahseden gazeteler arasındaydı. Söz konusu fırkateynin Mavi Vatan'ın geleceği için de önemli olduğuna dikkat çekildi. Newsbeast ise 3 yeni fırkateynin yolda olduğunu ifade ederek "Türkiye programını hızlandırıyor" yorumunda bulundu.

Skai de Türkiye'deki silahlanma programını yorumlayan ajanslar arasında oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin MİLGEM projesi kapsamında, dışa bağımlılığını azaltmak maksadıyla ve savunma sanayinin modernizasyon ve yenilenme çabalarıyla prototipi oluşturulan gemilerden TCG İstanbul (F-515) savaş gemisi, 23 Ocak 2021 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından denize İstanbul Tersanesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla indirildi.

İstif Sınıfı içinde 4 adet fırkateyn üretilmesi planlanıyor. 2017'de inşasına başlanan geminin yerli ve milli silahlarla donatıldığına dikkat çekiliyor.