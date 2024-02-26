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Savunma

Yunanistan'da Türkiye paniği: Fark açılıyor

Yunan basını Türk savunma sanayisindeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Türk denizaltılarının modernizasyonunu gündeme taşıyan Yunan basını, iki ülkenin donanmaları arasındaki farkın açılacağına vurgu yaptı.

26 Şubat 2024 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
Yunanistan'da Türkiye paniği: Fark açılıyor
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Yunanistan, Türkiye'nin savunma alanındaki atılımlarını yakından takip ediyor. Türk denizaltılarının modernizasyonu Yunan basınının gündeminde. Yunan gazetelerine göre, Preveze ve GÜR denizaltıların modernizasyonu ile iki ülkenin donanmaları arasındaki fark açılacak.

"Türkiye 4 denizaltısını modernize etti, giderek Yunan donanması ile farkı açıyor"

Yunan haber sitesi Naval Defence Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltılarını son teknolojiye uygun şekilde yenilemesini bu başlıkla duyurdu.

Preveze ve GÜR denizaltıların yerli ve milli sistemlerle modernize edileceğini yazdı.

Türk ve Yunan donanması kıyaslanarak iki ülke arasında savunma alanındaki farkın gittikçe açıldığına işaret edildi.

"10 yıl içinde Türkiye'nin denizaltı filosunda 14 gemi olacak, Yunan donanması ise muhtemelen 5 denizaltı ile sınırlı kalacak" bilgisine yer verildi.

Ta Nea gazetesi de, Türkiye'nin denizaltılarını yerli ve milli sistemlerle modernize ettiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin 2030'a gelmeden 16 modern ve modernize edilmiş fırkateyne sahip olmayı hedeflediğini hatırlattı.

Haberde "TCG Anadolu'nun yanı sıra daha büyük bir uçak gemisi, 18 denizaltı ve 4 korvet daha inşa etmeyi planlıyor" denildi.

AKINCI DA GÜNDEMDE

İlk uçuşunu başarı ile yapan, İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI C de Yunan basınının gündeminde.

Ethnos gazetesi gelişmeyi "Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk testi geçti" başlığı ile duyurdu.

Akıncı C'nin deniz üzerindeki hedeflerini başarıyla vurduğu belirtildi.

Yunan haber sitesi Flight Türkiye'nin daha da güçlü İHA'larını sahaya sürdüğünü vurguladı.

  • Yunan basını
  • denizaltı
  • donanma

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