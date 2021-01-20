Yunanistan'ın da aldığı Fransız savaş uçaklarını yerden yere vurdular: Almaktan vazgeçtik

Star.com.tr 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:02 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:07

Hindistan'ın Fransız Rafale savaş uçağı satın almaktan vazgeçtiği öğrenildi. Rafale savaş uçağını satın alınmasının para kaybı olarak nitelendiren Hindistan'ın Rus beşinci nesil Su-57 savaş uçağı satın almayı planladığı bildirildi.



RAFALE SAVAŞ UÇAKLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Fransız savaş uçaklarının savaş nitelikleri ve maliyeti açısından Hindistan'ı hayal kırıklığına uğrattığı bu nedenle uçakların satın alımından vazgeçildiği öğrenildi.

Çin ile Hindistan arasında yaşanan gerginliğe dikkat çeken Rus savunma sanayi uzmanı Igor Korotchenko, "Hindistan'ın askeri uçak filosunu yenilemesi Çin ile son zamanlarda yaşanan çatışmalardan sonra önemli bir ihtiyaç haline geldi. Hindistan Hava Kuvvetleri olası bir çatışmaya karşı hazırlıksız olduğunu gösterdi" yorumunda bulundu.

İşe yaramadığı için vazgeçilen Rafale savaş uçakları için Yunanistan'ın Fransa'ya 2,3 milyar avro ödeyeceği bildirilmişti.

FRANSA'NIN 'SATILAMAYAN UÇAĞI': RAFALE

Fransa, Rafale tipi savaş uçaklarını üretime geçtikten sonraki 10 yılda bir çok ülkeyle satış müzakereleri yürütmesine rağmen ihraç etmeyi başaramadı. 2004’ten itibaren, İsviçre, Hollanda, Güney Kore, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Brezilya ile satış için görüşmeler gerçekleştirilmiş fakat başarılı olunamamış, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande dönemlerini kapsayan bu uzun bekleyiş, seri şekilde ticari başarısızlıklarla sonuçlanmış, Rafale’lerin Fransa’daki adı 'satılamayan uçak' olarak kayda geçmişti.



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