Yunanistan'ın ''Türkiye'' talebine Almanya'dan ret

09 Şubat 2021 Salı 08:48 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 08:58

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir grup gazeteciye, Irak ve Almanya temasları ile ABD ilişkilerini değerlendirdi.

ADALARI SİLAHSIZLANDIRIN

Akar, Yunanistan'ın Türkiye ile sorunlarını ABD ve AB sorunu haline getirmeye çalıştığına da değinerek, Türkiye'nin yaklaşımını şöyle anlattı: "Gayrı askeri statüdeki 16 adayı silahlandırdılar. 23 adanın 16'sı... Paris, Lozan anlaşmalarına rağmen... 'Kim yayılmacı' diye sordum Alman bakana. Dünyada kara suları 6, hava sahası 10 mil olan yer yok. Bugüne kadar burnumuzun dibindeki adalara 78 üst düzey ziyaret yaptılar. Bunlar kışkırtma. Madem dostluktan bahsediyoruz, bu adaları silahsızlanmış haline döndürün."

TÜRKİYE SALDIRACAK ALGISI

Akar, Yunanistan'ın Avrupa'yı gerçek dışı korku senaryolarıyla etkilemeye çalıştığını da belirterek, şöyle dedi: "Şimdi Avrupa kapılarında kendi hukuksuzluklarını perdeleyip gerçekle bağdaşmayan sorunları anlatmaya çalışıyorlar. Yunan bakan, Alman bakana 'Türkiye ile üç kez savaşın eşiğinden döndük' demiş. Çok fazla rüya görüyorlar. Bizim ne böyle bir düşüncemiz oldu, ne bu yönde bir planımız."

"TÜRKİYE" TALEBİNE ALMANYA'DAN RET

Akar, Yunan Savunma Bakanı'nın Alman Bakan'dan, "Türklere denizaltı parçalarını vermeyin, denizaltı ihalesini iptal edin" talebinde bulunduğunu, ancak Almanya'nın bunu reddettiğini de açıkladı.