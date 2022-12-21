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Savunma

Yüzlerce zırhlı araç imha edildi! Batı basınından Bayraktar TB2'ye övgü: Muazzam

Batı basını, Bayraktar TB2'nin efsanevi bir statüye yükseldiği yazdı. Rusya-Ukrayna savaşında yüzlerce zırhlı araç ve hava savunma sistemini imha eden TB2'nin dünyada muazzam bir reklam yaptığı ifade edildi.

Star Gazetesi21 Aralık 2022 Çarşamba 09:03 - Güncelleme:
Yüzlerce zırhlı araç imha edildi! Batı basınından Bayraktar TB2'ye övgü: Muazzam
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Batı basını, Ukrayna savaşının Türkiye ve İran'ı kilit silah ihracatçıları rolüne soktuğunu yazdı.

İki ülkenin yıllarca silah ithalatına bel bağladığı ifade edilen analiz yazısında Türkiye ve İran'ın kendi geliştirdikleri İHA/SİHA ve hassas mühimmatlarla durumu tesrine çevirdikleri belirtildi.

Ukrayna-Rusya savaşında binlerce tank ve yüzlerce uçak ile helikopterin imha edilmesinin silah tedarikçilerine olan talebi artırırken Türkiye ile İran'ın bu rolü üstlenmekte ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Lojistik avantajların da iki ülkeyi ideal tedarikçi yaptığı vurgulandı.

Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı;

Türkiye, büyük bir insansız hava aracı ihracatçısı olarak uluslararası alanda zaten bir isim yapmıştı. Baykar şirketi, başarılı TB2 için 20'ye yakın ülkeden sipariş aldı. Ukrayna kuvvetleri, savaş alanında değerli bir varlık olduğunu kanıtlanan bu İHA/SİHA'ları çatışmada yoğun bir şekilde kullandı.

Türkiye'nin bir silah ihracatçısı olmayı başardığı belirtilirken, Ukraynalıların şarkılar bestelediği TB2'nin efsanevi bir statüye yükseldiği ifade edildi. Yazıda, "TB2'nin Ukrayna-Rusya çatışmasında şimdiye kadar yok ettiği yüzlerce zırhlı araç ve hava savunma varlığı, uluslararası pazarlarda muazzam bir reklam yaptı" denildi.

Silah satışlarını hem İran hem de Türkiye için önemli bir gelir kaynağı haline geldiği kaydedildi.

Star Gazetesi

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