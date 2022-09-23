Zamanlaması manidar! Rusya, Mısır'ın sipariş ettiği Su-35'leri İran'a veriyor

İran Hava Kuvvetleri iki hafta önce yaptığı açıklamada Rusya'dan en az 60 adet Su-35 alacağını bildirmişti. İran'ın Su-35 açıklamasının Rusya'nın Ukrayna savaşında kullanmak üzere İran yapımı insansız hava araçlarının ilk sevkiyatını almasından sonra gelmesi ise dikkat çekmişti.



Rus hava kuvvetlerinde yaklaşık 100 adet Su-35 bulunması, batı yaptırımları ve üretimin durması nedeniyle Rusya'nın İran'a Su-35 teslimatı yapıp yapamayacağı merak konusu oldu.

RUSYA, MISIR'IN SİPARİŞ ETTİĞİ SU-35'LERİ İRAN'A VERİYOR

Ortaya çıkan raporlarda Rusya'nın Mısır'ın sipariş ettiği Su-35'leri İran'a vermeyi planladığı ileri sürüldü.

Üretilen yaklaşık iki düzine savaş uçağın Mısır'a yönelik Batı baskılar nedeniyle gerçekleşemeyeceği, İran'ın bu fırsatı kullanacağı belirtiliyor.

Askeri analistler ve endüstri uzmanları, Moskova'ya gönderilen İHA'ların etkisiyle İran'ın çok hızlı bir şekilde Su-35'lere kavuşacağını ifade ediyor.