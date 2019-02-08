Yerel seçim anketi (Son anket sonuçları 2019 seçimleri)

Seçim anket sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. 2019 yerel seçim için düzenlenen anket sonuçlarına göre Ak Parti bir çok il ve ilçede önde. Hemen ardından büyük bir oy artışı yaşanan MHP ise ikinci sırada yer alıyor. İstanbul, Ankara, Aydın ve Hatay’da Cumhur İttifakı Ak Parti Adana’da ise Cumhur ittifakı’nın diğer ortağı MHP kazanıyor.

Gezici Araştırma Şirketi 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yaptığı son çalışmasını paylaştı.

Buna göre İstanbul, Ankara, Aydın ve Hatay'de Cumhur İttifakı AK Parti, Adana'da ise Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP kazanıyor.

Ankara, İstanbul, Adana, Aydın, Hatay'da her ilde ortalama 4 bin 300 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmede vatandaşlar, yerel seçimlerinde tercihlerini AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana tavır koyacağını söyledi. İşte İstanbul, Ankara, Adana, Aydın, Hatay son seçim anketi sonucu...

İSTANBUL'DA BİNALİ YILDIRIM FARKI

Gezici Araştırma'ya göre araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 54,2'si AK Parti + MHP İttifakı'nın AK Parti Adayı Binali Yıldırım'a oy vermek istediğini belirtiyor.

ANKARA'DA ÖZHASEKİ'NİN ZAFERİ YÜKLENİYOR

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici'ye göre araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 52,2'si AK Parti + MHP Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'ye oy vermek istediğini ifade etti.

ADANA'DA YENİDEN HÜSEYİN SÖZLÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 57,7'si AK Parti + MHP Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Hüseyin Sözlü'ye oy vermek istediğini ifade etti.

AYDIN'DA YÖNETİM EL DEĞİŞİYOR

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici'ye göre MHP tabanın % 85 ortalama oranla Mustafa Savaş'a oy verdiği görülüyor.

Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 52,2'si AK Parti + MHP İttifakı'nın AK Parti Adayı Mustafa Savaş'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

HATAY'DA 10 PUANLIK FARK

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 53,8'i AK Parti + MHP İttifakı'nın AK Parti Adayı İbrahim Güler'e oy vermek istediğini, ifade etmektedir.