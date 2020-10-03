Güneş lekeleri ile vedalaşma zamanı

03 Ekim 2020 Cumartesi 20:56 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 20:56

Güneş lekesi oluşumunun altında birçok faktör yattığını söyleyen Güzellik Uzmanı Songül Güney, en önemli iki faktörün genetik yatkınlık ve ultraviyole yani görünmeyen zararlı güneş ışınlarına maruz kalmak olduğunu belirtiyor.

SONBAHAR EN UYGUN DÖNEM

Songül Güney, mevcut lekelerden kurtulmak için yapılabilecekleri ise şöyle sıralıyor: “Lekenin yerine, derinliğine ve yaygınlığına göre leke açıcı kremler, karbon peeling, lazer tedavisi, dermapen, kimyasal peeling, PRP ve mezoterapi yöntemlerini kullanıyoruz. En etkili tedavi için bu konuda gerçekten uzman olan kişilerce muayene edilmeniz çok önemli. Çünkü leke tedavisinde birden fazla yöntemi bir arada kullanmak ve hem tedavi sürecinde hem de sonrasında bazı önerilere kulak vermek gerekiyor. Güneşin etkilerini yitirdiği sonbahar dönemi, leke tedavisi için en uygun sezon.”