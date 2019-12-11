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7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jürisi açıklandı

Bu yıl 20-26 Aralık tarihleri arasında 7’nci kez düzenlenecek olan Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hatay Valiliği tarafından desteklenen festivalin Ana Jüri Başkanlığı’nı senarist ve yönetmen Talip Karamahmutoğlu üstlenecek.

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Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Hatay Valiliği, Hatay ve ilçe belediyeler ile Hatay Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen 7. Antakya Uluslararası Film Festivali’nin jürisi belirlendi. 
 
20-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin Ana Jüri Başkanlığı’nı senarist ve yönetmen Talip Karamahmutoğlu üstlenecek. 
 
Festivalin ana jürisi ise şu isimlerden oluşacak: 
 
Akademisyen, yazar, yönetmen Dr. Cengis T. Asiltürk 
 
Akademisyen, Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) Yönetim Kurulu üyesi Yapımcı Dr. Hakan Dikmen 
 
Senaryo yazarı Kamuran Süner 
 
Oyuncu Mehmet Çepiç 
 
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Belgesel Jürisi: 
 
Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Dr. Berrin Balay Tuncer 
 
Belgesel Sinemacılar Birliği Üyesi, Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Tahsin İşbilen 
 
TRT Belgesel Yönetmeni Ferda Gürcan 
 
Akademisyen, video-eylemci Sibel Tekin 
 
Belgesel Yönetmeni, Yaratıcı Endüstriler Platformu Koordinatör Yardımcısı Ece Güneş Saadetyan 
 
Kısa film jürisi: 
 
9 Eylül Universitesi DEÜ GSF Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ragıp Taranç 
 
Okan Üniversitesi Sinema Bölümü öğretim Üyesi Dr. Bahar Kılıç Adilce  
 
Bilkent Üniversitesi, İletişim ve Tasarım, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Olguntürk 

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