7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jürisi açıklandı Bu yıl 20-26 Aralık tarihleri arasında 7’nci kez düzenlenecek olan Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hatay Valiliği tarafından desteklenen festivalin Ana Jüri Başkanlığı’nı senarist ve yönetmen Talip Karamahmutoğlu üstlenecek.