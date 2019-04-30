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Avrupa’da ön yargıya karşı ‘Misafir’

Andaç Haznedaroğlu’nun, Suriyelilerin dramını anlattığı ödüllü filmi “Misafir”, göçmenlere yönelik ön yargıları yıkmak için Avrupa’daki okul sinemalarında gösteriliyor. 

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Avrupa, Türk yönetmenin “Misafir”iyle ön yargıları yıkmaya çalışıyor. Yönetmen Andaç Haznedaroğlu’nun Misafir adlı filmi, göçmen ve sığınmacılara karşı ön yargıları yıkmak amacıyla çeşitli ülke okullarından davet alıyor. 1. Uluslararası Mülteci Film Festivali’ne katılmak üzere İzmir’e gelen Andaç Haznedaroğlu, Misafir’in, Suriyeli bir çocuğun gözünden savaş ve sonrasındaki dramı anlattığını belirtti.Filmin, gerçek bir yaşam öyküsünü konu aldığını kaydeden Haznedaroğlu, filmin ilk olarak Avusturya’daki okullarda öğrencilere izletildiğini anlattı. Filmin başrolünde oynayan 8 yaşındaki Rawan Skef’in Türkiye’den Yunanistan’a geçtiğini kaydeden Haznedaroğlu, göçmen kamplarında yaşadıktan sonra Almanya’ya ulaşan çocuk oyuncuyla hala görüştüklerini ifade etti. 

AMACIMA ULAŞTIM 

Yönetmen Andaç Haznedaroğlu: Film, izlendiği yerlerde düşünce değişikliğine neden oldu. Mülteci nefretinin arttığı Avrupa’da okul sinemalarına alındı, festivallerde ilgiyle karşılandı. Benim amacım da buydu zaten.

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