Eli’yi izleyenler şeytan görüyor

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, Eli isimli filmin takipçilerinin sosyal medyada paylaştığı mesajlardaki tuhaflıklarda artış göründü. Bir Twitter kullanıcısı “Az önce Netflix’te Eli’yi izledim ve yemin ederim köşede şeytanlar görüyorum - yardım edin!” yazarken, diğer kullanıcılar da filmi izledikten hemen sonra tuhaf deneyimler yaşadıklarından yakındı. Kelly Reilly, Charlie Shotwell ve Stranger Things oyuncusu Sadie Sink’in rol aldığı film, otoimmün hastalığı sebebiyle dış dünyaya temas edemeyen ve plastikten özel bir kıyafetin içinde yaşamak zorunda kalan bir çocuğun etrafına gelişiyor. Eli’ın ailesi çocuklarını nihayet kıyafeti çıkarıp diğerleriyle fiziki temas kurabileceği uzaktaki garip bir tesise götürüyor. Eli burada, tesisteki doktorun hastalığı iyileştireceğini öne sürdüğü gizemli deneylere maruz kalıyor. Doğa üstü görüntüler deneyimlemeye başlayan Eli, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığına inanmaya başlıyor.