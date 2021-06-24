Filistinli muhalif Nizar Benat, Filistin makamlarınca gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetti

AA 24 Haziran 2021 Perşembe 16:33 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 16:34

İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kenti valisi Cebrin el-Bekri, yaptığı yazılı açıklamada, Benat'ın gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesine ilişkin bilgi verdi.

Benat'ın bu sabah savcılık kararıyla Filistin güvenlik güçlerince göz altına alındığını kaydeden Bekri, gözaltı sırasında sağlık durumunun kötüleştiğini ve el Halil Devlet Hastanesine götürüldüğünü ve hastanede vefat ettiğini ifade etti.

- Benat'ın ailesinde suikast iddiası

AA muhabirine aile adına konuşan Ammar Benat, Nizar Benat'a suikast yapıldığını söyledi.

Benat'ın Filistin güvenlik güçleri tarafından sabah saat 3 buçukta göz altına alındığını kaydeden Ammar, "Güvenlik güçleri Benat'ın evinin kapısını patlatarak içeri girdi. Ahşap sopa ve demir coplarla onu darbettiler." dedi.

Ammar sözlerine şöyle devam etti: "Benat'a güvenlik güçleri biber gazı da sıktı. Kaba bir şekilde elbiselerini soydular ve kanlar içinde dövülerek götürüldü."

Ailenin Benat hakkında resmi makamlardan bir bilgi alamadığını dile getiren Ammar, ölüm haberini medyadan öğrendiklerini söyledi.

Ammar ayrıca, Benat'ın cenazesinin otopsi işlemine aile doktorunun katılmasını istediklerini belirterek, uluslararası ve yerel insan hakları örgütlerinin de katılımıyla uluslararası bir soruşturma açılmasını talep ettiklerini ifade etti.

El Halil vilayetindeki Dura beldesinde yaşayan aktivist ve bağımsız bir muhalif olan Nizar Benat, Filistin Yönetimine yönelik sert eleştirileriyle biliniyordu. Daha önce de Filistin güvenlik güçleri tarafından birkaç kez tutuklanmıştı.

Benat ayrıca 22 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak Devlet Başkanlığı kararı ile iptal edilen Filistin parlamento seçimlerine katılmak üzere "Özgürlük ve Onur" başlığında bağımsız bir liste hazırlamıştı.

Filistin seçimlerinin iptal edilmesi kararı üzerine Avrupa Birliği'ne Filistin yönetimine yaptığı desteği kesmesi çağrısında bulunan Benat, söz konusu çağrısının hemen ardından 2 Mayıs'ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Filistin güvenlik güçleri eşliğinde silahlı bir grubun evine ateş açtığını söylemişti.

- Filistinli gruplar ve insan hakları örgütlerinden kınama

İnsan hakları örgütleri ve Filistin'deki gruplar Nizar Benat'ın gözaltına alınmasının hemen ardından ölümünü kınayarak soruşturma açılmasını talep etti.

Filistin İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli aktivist Nizar Benat'ın hayatını kaybetmesi hadisesinin çok ciddiye alındığı, olayla ilgili soruşturmanın başladığı, cesedin otopsisine Komisyon tarafından görevlendirilen bir adli tıp doktorunun da katılacağı ve soruşturma tamamlanınca sonucun derhal açıklanacağı ifade edildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da, Nizar Benat'ın ölümünden Filistin güvenlik servisi sorumlu tutularak Hamas Hareketinin olayı şiddetle kınadığı dile getirildi.

Benat'ın ölümünün tüm sorumluluğunun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ait olduğu belirtilen açıklamada, "Bu, Filistin Yönetimi ve Filistin güvenlik servisinin halkımızın ve muhalif aktivistlere karşı tutumunu yansıtan önceden tasarlanmış organize bir suçtur." ifadelerine yer verildi.

İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada da, "Benat'ın başına gelen, Filistin yönetiminin tüm muhaliflerinin bastırılması politikasını ve özgürlüklerin ihlalinin boyutunu ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden yapılan yazılı açıklamada da, Benat'ın ölümünden Filistin yönetimi sorumlu tutularak, "Tüm boyutları ve sonuçları ile halkımızın hak ve özgürlüklerini etkileyen diğer benzer konularda da insan hakları örgütleri ve kuruluşlarının rolünün önemini vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Ulusal Girişiminden yapılan açıklamada da, Girişimin, siyasi gözaltılara, şiddet ve işkenceye karşı olduğu, Benat'ın ölümü hadisesini kınadığı ifade edilerek, kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi için bağımsız bir soruşturma komitesinin kurulması çağrısında bulunuldu.

- "Kritik bir gelişme"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi eski üyesi Hannan Aşravi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada Benat'ın gözaltına alınmasını ve ölümcül şekilde darp edilmesini ciddi bir suç ve kritik bir gelişme olarak değerlendirdi.

Filistin'de durumun kontrolsüz şekilde kötüleşmeye devam ettiğini kaydeden Aşravi, bunun da bölgede tırmanışa yol açtığını belirtti.

Aşravi, Benat'ın ölümünden sorumlu olanlardan hesap sorulması gerektiğini vurguladı.

- Uluslararası tepkiler

Avrupa Birliği (AB) Filistinliler Delegasyonu, Benat'ın ölümü nedeniyle "üzüntülerini" ifade etti.

Delegasyon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aktivist ve eski aday Benat'ın güvenlik güçleri tarafından tutuklanmasının ardından ölümü karşısında şaşkınlıklarını ifade etti.

AB Delegasyonu ivedilikle bağımsız, şeffaf ve kapsamlı bir soruşturma yapılmasını istedi.

Kanada'nın Filistin Temsilcisi Robin Wettlaufer, aktivist Benat'ın ölümü karşısında çok şaşırdığını ve derinden üzüldüğünü kaydetti.

Wettlaufer ülkesinin, ifade özgürlüğü ve siyasi figürlerin ve sivil toplum üyelerinin korunması için güvenli bir alan ihtiyacını güçlü bir şekilde vurguladığını belirtti.

- Hükümet olaya ilişkin soruşturma komisyonu kurdu

Filistin hükümeti ise Nizar Benat'ın ölümüne ilişkin resmi bir soruşturma komisyonu kurulduğunu açıkladı.

Başbakan Muhammed Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada vatandaş Benat'ın El-Halil'de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı sıradaki ölümünü araştırmak için bir komisyon oluşturulduğunu ifade etti.

Iştiyye, Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde'nin başkanlığındaki komisyonda Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Müdürü Ammar Devik, Benat ailesini temsil eden bir doktor ve askeri istihbarattan tümgeneral Mahir el-Faris'in yer aldığını belirtti.

Ayrıca otopsiye katılmak için aile tarafından bir doktorun davet edileceğini kaydeden Iştiyye, komisyonun, ölüm nedenini araştırmak ve belirlemek için ivedilikle çalışmaya başlayacağını, otopsi bulgularına göre hareket edileceğini; ailesi, görgü tanıkları ve yetkililerin ifadelerine başvurulacağını aktardı.

- Ramallah'da tepki gösterisine müdahale

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Filistin güvenlik güçleri, aktivistlerin muhalif Nizar Benat'ın ölüm olayını kınamak için Ramallah'da düzenlediği gösteriye müdahale ederek dağıttı.

Güvenlik güçleri, Ramallah kentinin orta kesimindeki El-Menara meydanından Filistin Devlet Başkanlığına doğru yürüyen göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederek dağıttı ve onlarca aktivisti darp etti.

Olayda bazılarında morarmalar ve ezilmeler meydana gelirken bazıları da gazdan etkilendi.

Benat'ın fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Filistin güvenlik güçlerini Benat'a suikast düzenlemekle suçlayan sloganlar attı.

El-Halil kentindeki Bin Ruşd Meydanında düzenlenen protestoda da göstericiler Benat'ın fotoğraflarını taşıdı.