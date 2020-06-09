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Sinema

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin ''Uzun Metraj Yarışma'' jürisi belli oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin (UGFF) jüri üyeleri açıklandı.

AA09 Haziran 2020 Salı 17:47 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 17:48
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin "Uzun Metraj Yarışma"sında Jüri Başkanı Nuri Bilge Ceylan'la birlikte 7 kişilik jüri yer alacak.

Yarışma filmleri, ABD'li oyuncu ve yönetmen Danny Lebern Glover, Bosna Hersekli oyuncu Emir Hadzihafizbegovic, Çin asıllı ABD'li oyuncu Joan Chen, Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig, üç Oscar ödüllü İngiliz kostüm tasarımcısı Sandy Powell ve İran'ın Cannes ödüllü oyuncusu Seyyid Şahap Hüseyni'den oluşan jüri heyeti karşısına çıkacak.

Sinemaseverlerle çevrim içi olarak 14 Haziran'da buluşup 50'den fazla filmin gösterileceği Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde "En İyi Uzun Metraj Film" 15 bin Avro para ödülünün sahibi olacak.

Yarışmanın kazananları, 21 Haziran'da festivalin kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.

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