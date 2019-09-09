Venedik’te ‘Joker’ kazandı

İtalya’da bu yıl 76’ncısı düzenlenen Venedik Film Festivali’nin büyük ödülü “Altın Aslan”, ABD’li yönetmen Todd Phillips’in çektiği psikolojik gerilim türündeki “Joker” filmine verildi. Venedik’teki Lido Yarımadası’nda yapılan dünyanın en eski film festivali, ödül töreniyle son buldu. Festivalde en iyi yönetmene verilen “Gümüş Aslan” ödülünü ise “Om det oandliga” filmiyle İsveçli yönetmen Roy Anderson aldı.

Hakkında bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçlaması ve mahkumiyet kararı olması sebebiyle festivale katılımı tartışma konusu olan Polonyalı yönetmen Roman Polanski’nin “J’accuse” isimli filmi ise Jüri Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Festivalde “Geleceğin Aslanı” ödülü, Amjad Abu Alala’nın yönetmenliğini yaptığı “You will die at 20” isimli filme verildi. Ödül gecesinde, en iyi erkek oyuncu ödülü İtalyan aktör Luca Marinelli’nin, en iyi kadın oyuncu ödülü ise Fransız aktris Ariane Ascaride’in oldu.