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'Yıldarlar' birlikte parladı

Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin (SE-SAM) kuruluşunun 33. yılı ve Türk Sineması’nın 105. yılı onuruna, ödül töreni düzenlendi.

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“Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar” ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti. SE-SAM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Atadeniz, törende yaptığı konuşmada, “Sizlerin sayesinde dünyaya Türk dizilerini izlettiriyoruz. Bugün birlikte burada bulunmamız Türk sinemasının birlik ve beraberliğini gösteriyor’’ dedi. 

Yeşilçam emektarları ile genç sinemacıları buluşturan törende, Engin Altan Düzyatan, Özcan Deniz ve Timuçin Esen’in yanı sıra Fikret Kuşkan ve Meral Zeren’in de aralarında olduğu ünlü isimler, ödüllerini, Türk Sineması’na emek vermiş Şükrü Avşar, Yılmaz Atadeniz, Muhterem Nur, Engin Çağlar, Sefa Önal gibi usta sanatçıların elinden aldı.  

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