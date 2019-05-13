'Yıldarlar' birlikte parladı

“Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar” ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti. SE-SAM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Atadeniz, törende yaptığı konuşmada, “Sizlerin sayesinde dünyaya Türk dizilerini izlettiriyoruz. Bugün birlikte burada bulunmamız Türk sinemasının birlik ve beraberliğini gösteriyor’’ dedi.

Yeşilçam emektarları ile genç sinemacıları buluşturan törende, Engin Altan Düzyatan, Özcan Deniz ve Timuçin Esen’in yanı sıra Fikret Kuşkan ve Meral Zeren’in de aralarında olduğu ünlü isimler, ödüllerini, Türk Sineması’na emek vermiş Şükrü Avşar, Yılmaz Atadeniz, Muhterem Nur, Engin Çağlar, Sefa Önal gibi usta sanatçıların elinden aldı.