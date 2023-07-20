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Spor

Haber yolladı! Galatasaray'da Alexis Sanchez heyecanı

Galatasaray, Marsilya'dan ayrılarak boşa çıkan dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez ile masaya oturuyor. Sarı kırmızılılar yıldız isme daha önceden de teklifte bulunmuştu. Şilili futbolcu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

20 Temmuz 2023 Perşembe 08:32 - Güncelleme:
Haber yolladı! Galatasaray'da Alexis Sanchez heyecanı
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde bir önemli ismi daha bitirmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez'e transfer teklifinde bulunmuştu. Şilili futbolcu Galatasaray'a geri dönüş yaparak, detayları görüşmeyi talep etti.

ALEXİS SANCHES SÜRPRİZİ

Marsilya ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp arayışlarına başlayan Alexis Sanchez'e ilk teklif yapılmıştı. Ancak Şilili hücum oyuncusu, ilk etapta yapılan öneriye karşılık olarak Avrupa'nın 5 büyük liginden gelecek teklifleri dinleyeceğini belirtmişti. Fakat aradan geçen süre içerisinde tecrübeli oyuncu istediği teklifleri alamadı. Hâl böyle olunca 34 yaşındaki oyuncunun, yeniden Galatasaray'a haber gönderdiği ve masaya oturmak istediği belirtildi.

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