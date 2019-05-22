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1, 2 ve 3.Lig’e de VAR geliyor

Haziran ayında yapılacak TFF başkanlık seçimine adaylığını koyan Nihat Özdemir, “VAR iyi bir sistem ancak hatalar da olacaktır. Ama bunlar giderek oturacaktır” şeklinde konuştu.

  • Star Spor
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HAZİRAN ayında yapılacak TFF başkanlık seçimi için adaylığını koyan başkanvekili Nihat Özdemir, Video Hakem Sistemi’nin (VAR) iyi olduğunu, bu sistemi geliştirerek devam edeceklerini söyledi. VAR’ın 1, 2 ve 3. Ligler’de de uygulanmaya başlayacağını belirten Özdemir şöyle konuştu: “Ancak bu zamanla olacak. VAR’da bizim ilk senemizdi. VAR’da hatalar da olacak. Ancak bunlar zamanla oturacaktır. Hakemlerimiz de bu modele bu sisteme alışacaktır. VAR hakemlerimize yardım ediyor.Hataları en aza indireceğiz.” Hakem hatalarından sadece Süper Lig değil, diğer liglerin başkan ve yöneticilerinden de şikayetler olduğuna dikkat çeken Özdemir sözlerini şöyle noktaladı: “Ama bu dünyanın her liginde var. Bizde de olacaktır. Ancak bu sene fazla olmuş olabilir. Onun tartışmasına girmek istemiyorum.”

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