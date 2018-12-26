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1 aydır Beşiktaş'ın idmanlarına çıkıyordu! Isiah Helstone sürprizi

Beşiktaş'ın 1 aydır idmanlarda denediği 19 yaşındaki savunmacı Isiah Helstone'a Oğuzhan ve Lens büyük destek veriyor.

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Ekonomik sıkıntı nedeniyle maliyeti yüksek oyuncularla bir bir yolunu ayıran Beşiktaş, genç ve düşük maliyetli oyuncuları keşfetmenin yolunu ararken, sürpriz bir isim ortaya çıktı. Surinamlı futbolcu Isiah Helstone, bir aydır siyah-beyazlılarda idmanlara çıkıyor. 

Süratli, kıvrak ve fizik olarak güçlü

Kulüp, 19 yaşındaki savunmacıyı denemeye almış durumda. Aralık başından bu yana idmanlara çıkan futbolcunun, Şenol Güneş’in teknik ekibi üzerinde iyi bir izlenim bıraktığı belirtildi. Süratli, kıvrak ve fizik olarak güçlü şeklinde karakteristik özellikleri tanımlanan ve stoper ile sağ bekin yanında orta sahada da oynayabilen Helstone’a Beşiktaş A takımdaki yıldız futbolcular tesislerde büyük ilgi gösteriyor. 

Helstone’un en büyük destekçisi ise, kendisi gibi Surinam asıllı olan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens… Lens’in kendisiyle yakından ilgilendiği bazen birlikte yemek yedikleri dile getiriliyor. Miami’deki bir U-21 turnuvası sırasında menajerler tarafından keşfedildiği belirtilen futbolcu için Beşiktaş’tan “Geleceğe yönelik bu tip bir oyuncu arıyoruz” denilerek talep geldiği ve ardından oyuncunun İstanbul’a geldiği ifade ediliyor. Surinam’daki eğitimini tamamlamak için ülkesine giden futbolcunun, bahar döneminde tekrar İstanbul’a gelerek, Beşiktaş’taki çalışmalarını sürdüreceği kaydediliyor. 

(Skorer)

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