Cim-Bom, 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Manaj, 25 ve 45+3'te topu direğe nişanladı.

Hakem, VAR'da izlese de Manaj'a kırmızı vermedi.

Maça Sara'nın savunma arkasına attığı toplarla başlayan G.Saray, 10 dakika içerisinde 3 pozisyonda sonuç alamadı. 8'de Osimhen karşı karşıya kaçırdı. 11. dakikada yaşanan pozisyon sonrası Metehan'ın kırmızı görmesiyle maç Sivasspor'a döndü. 25'te Berkan'ın büyük hatası da ev sahibi ekibin golü bulmasına yol açtı. Sara ve Torreira'nın etkili oyunuyla maça tutunan Cim-Bom, 36'da Yunus'la yakaladı. 45+9'da ise Osimhen'in penaltısıyla devreyi önde kapattı. Öne geçmesiyle hakimiyeti eline alan Cim-Bom, 53'te 3. golü bulunca rahatladı. G.Saray, eksik oynamasına rağmen ikinci devrede tehlike yaşamasa da 90+1'de golü yedi. Yunus Akgün 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Sarı-Kırmızılılar, zorlu müsabakada altın değerinde bir galibiyet aldı.