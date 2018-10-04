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1 gol 1 asist yaptı haftanın en iyi 11'ine seçildi

Roma - Viktoria Plzen maçında oynadığı futbolla ayakta alkışlanan Cengiz Ünder UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.

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İtalya Ligi ekiplerinden Roma’da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Roma - Viktoria Plzen karşılaşmasında gösterdiği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.

Performansıyla beğeni topladı

Roma’nın Viktoria Plzen ile karşılaştığı ve 5-0 kazandığı maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösteren genç futbolcu İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. Oynadığı futbolla beğeni kazanan Ünder, UEFA tarafından yapılan oylamada Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11’ine seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i şu isimlerden oluştu:

“Neto, Florenzi, Bonucci, Alex Telles, Alba, Cengiz Ünder, Marco Reus, Coutinho, Dybala, Dzeko, Neymar”

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